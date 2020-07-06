"كواليس سقوط هدير الهادي وإدراج ممدوح حمزة على قوائم المنع من السفر".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الإثنين، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

ضبط موظف بريد بشمال سيناء استولى على الحوالات لمدة 72 ساعة قبل إرسالها لأصحابها

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على موظف بريد بشمال سيناء لاستغلال موقعه الوظيفي، وتلقى حوالات بريدية من المواطنين وتركها على حسابه الشخصي قبل إرسالها لمستحقيها للاستفادة من الأرباح.

مارست أعمالا منافية للآداب.. كواليس سقوط فتاة التيك توك هدير الهادي بأكتوبر

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الإثنين، ملابسات القبض على فتاة تدعى هدير الهادى؛ لاتهامها بإنشاء حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشرها فيديوهات خادشة للحياء.

الداخلية تنعي الفريق محمد العصار

نعت وزارة الداخلية، الفريق محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، الذى وافقته المنيه، اليوم الإثنين، راجين الله تعالى أن يتغمد الفقيد بمغفرته ورحمته.

تفاصيل ضبط بطل فيديو "من النهادرة مفيش حكومة" في المطرية

تمكن ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة برئاسة اللواء أشرف الجندي، من ضبط بطل فيديو متداول عبر مواقع "فيسبوك" تحت اسم "من النهادرة مفيش حكومة"، يظهر خلاله المتهم أثناء سبه أحد جيرانه وتحطيم سيارته؛ بسبب خلافات الجيرة بمنطقة المطرية.

الأمن يكشف حقيقة تعرض طالبة جامعية وزميلاتها للتحرش منذ 4 سنوات

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كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات ادعاء طالبة وعدد من زميلاتها بتعرضهن لتحرش منذ 4 سنوات، وتبين بالفحص عدم صحة الواقعة.

رصدت المتابعة الأمنية نشر طالبة بإحدى الجامعات على حسابها بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" منشوراً يتضمن تعرضها وبعض زميلاتها لواقعة تحرش منذ 4 سنوات من طالب بالكلية، وإرساله بعض الصور المخلة لهن.

الجنايات: إدراج ممدوح حمزة على قوائم الممنوعين من السفر.. وتأجيل القضية لجلسة 14 يوليو

قررت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، إدراج ممدوح حمزة على قوائم الممنوعين من السفر في اتهامه بالتحريض على العنف.

تأجيل محاكمة سما المصري في قضية تضم 5 فيديوهات "خادشة للحياء"

أجلت المحكمة الاقتصادية اليوم الإثنين، نظر أولى جلسات محاكمة سما المصري في القضية رقم 979 لسنة 2020 لجلسة 20 يوليو المقبل.

تعد القضية هي الثانية بحق "المصري" وحوت في أحرازها 5 فيديوهات نشرتها على حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

قرار من "الوطنية للانتخابات" بشأن توقيع الكشف الطبي على راغبي الترشح للشيوخ

قررت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، التنسيق مع وزارة الصحة والسكان، بهدف التيسير على راغبي الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ 2020 من خلال السماح لهم اعتباراً من اليوم الاثنين، التوجه إلى المستشفيات والمعامل التي حددتها وزارة الصحة لتوقيع الكشف الطبي وإجراء التحاليل المبينة بقرار الهيئة رقم 35 لسنة 2020.

الداخلية: ضبط طالب يدير 3 مجموعات لتسريب امتحانات الثانوية العامة بأسيوط

ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، طالب بأسيوط لقيامه بإدارة مجموعات على تطبيق"واتس آب"لتسريب أسئلة امتحانات الثانوية العامة.