الداخلية تنعي الفريق محمد العصار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:
نعت وزارة الداخلية، الفريق محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، الذى وافقته المنيه، اليوم الإثنين، راجين الله تعالى أن يتغمد الفقيد بمغفرته ورحمته.
وأعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي باسمه ومصر شعبًا وحكومة عن خالص عزائه ومواساته لأسرة الفقيد، يدعو المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته.
وتوفيَّ الفريق محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بعد صراع مع المرض، بعد أيام من منحه رتبة فريق.
وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي في 26 يونيو الماضي، قرارًا بترقية اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى رتبة فريق فخري، مع منحه وشاح النيل.
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