تجديد حبس فتاة وعاطلين بتهمة قتل شاب بعزبة الهجانة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب_ محمود السعيد:

قرر قاضي المعارضات بنيابة مدينة نصر، حبس فتاة وعاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك لاتهامهم بقتل شاب بعد التعدي عليه بسلاح أبيض في عزبة الهجانة، كما أمرت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وصرحت النيابة بدفن جثة المجني عليه، وذلك عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا من الأهالي بوقوع مشاجرة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، ووجود متوفى بالمكان، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين العثور على جثة شاب وبه طعنات نافذة بالصدر تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

بإجراء التحريات تبين أن الواقعة حدثت بسبب قيام المجني عليه بمنعهم من الإتجار في المخدرات بالمنطقة التي يتواجد فيها.

وأضافت التحريات أن المتهمين قاموا بالتعدي عليه بأسلحة بيضاء في الطريق أثناء سيره، ونتج عنها إصابته بعدة طعنات بسلاح أبيض أودت بحياته، وبناء على إذن من النيابة العامة تمكن رجال المباحث من ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.