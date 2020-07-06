تفاصيل ضبط بطل فيديو "من النهادرة مفيش حكومة" في المطرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

تمكن ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة برئاسة اللواء أشرف الجندي، من ضبط بطل فيديو متداول عبر مواقع "فيسبوك" تحت اسم "من النهادرة مفيش حكومة"، يظهر خلاله المتهم أثناء سبه أحد جيرانه وتحطيم سيارته؛ بسبب خلافات الجيرة بمنطقة المطرية.

البداية تعود إلى تلقي اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة إخطار من المقدم كريم البحيري رئيس مباحث قسم شرطة المطرية بتلقيه بلاغ من تامر محمد يتهم جاره "س"، عاطل، بتحطيم سيارته باستخدام حجر وسلاح أبيض "سنجه"، والاعتداء عليه بشكل مستمر، لامتناعه عن التحدث مع المتهم، ورفضه دفع مبالغ مالية له على سبيل الإتاوة.

بعمل التحريات وفحص مقطع الفيديو تم التأكد من صحة البلاغ، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم عقب استصدار إذن من النيابة العامة.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات الجيرة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق التى أمرت بحبسه.