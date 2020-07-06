"وداعًا أخي الأكبر".. مجدي الجلاد ينعى الفريق محمد العصار

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

نعى الكاتب الصحفي ورئيس تحرير مؤسسة "أونا" التي تضم (الخليج 365 - الكونسلتو- يلاكورة- شيفت) الفريق محمد العصار وزير الإنتاج الحربي، الذي رحل عن عالمنا مساء اليوم الاثنين.

وقال الجلاد عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل "فيسبوك": "قلبي يعتصر لفراق أخي الأكبر الفريق محمد العصار وزير الإنتاج الحربي، الذي فارقنا مساء اليوم، ورحل إلى خالقه، بعد صراع مع المرض، الفريق العصار بالنسبة لي قدوة ونموذج، قائد عسكري عظيم، أفنى حياته في خدمة وطنه وأمته العربية.. ورجل دولة يمتلك ثقافة واسعة، وفكرًا عميقًا.. عرفته عن قرب في فترة عصيبة عاشتها مصر بعد يناير 2011.. كان وقتها لاينام مثل كافة رجال القوات المسلحة الذين أنقذوا مصر من السقوط في مستنقع الظلام والفوضى".

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وأضاف: "كنت أهاتفه دائمًا، فيرد بصوته الأنيق قائلًا: أهلًا جاري العزيز.. إذ تشرفت بأن أكون جاره في السكن بالقاهرة الجديدة.. وقبل دخوله المستشفى بعدة أيام، تحدثنا هاتفيًا، ووجه لي الدعوة لتناول فنجان قهوة معه قائلًا بضحكته النقية: إيه يا جاري.. القهوة جاهزة.. ربنا يزيل غمة الكورونا ونلتقي لأنك وحشتني!.. آه أيها الموت، لقد خطفت صديقي وأخي الفريق العصار قبل أن أراه، بعد طول غياب بسبب الوباء اللعين".

وتابع الجلاد: "لا يفوتني أن أتوجه بالشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، المصري الإنسان، للمسته الرائعة تجاه الرجل العظيم، بقرار ترقيته لرتبة فريق، ومنحه وشاح النيل، تقديرًا لجهوده في خدمة الوطن والدفاع عنه، إذ تميزت لفتة الرئيس بتكريمه وهو على قيد الحياة، وهو ما كان لا يحدث في الماضي القريب".

واختتم الجلاد نعيه: "رحم الله أخي الأكبر وصديقي الغالي الفريق محمد العصار، وأسكنه فسيح جناته، وألهم ذويه وألهمنا معهم الصبر والسلوان".