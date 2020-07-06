وزير العدل ينعي الفريق محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:
ينعي المستشار عمر مروان وزير العدل، ببالغ الحزن والأسى المغفور له الفريق محمد العصار، الذي وافته المنية مساء اليوم الإثنين، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يجزيه خيراً عما قدمه في خدمة الوطن.
كما أعرب عن تعازيه لأسرة الفقيد، مضيفًا أن التاريخ سيدون ذكرى رجل أخلص من أجل وطنه، متحلياً بالقوة والشجاعة والحكمة كعادة أبطال القوات المسلحة المصرية.
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