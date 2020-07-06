المخابرات العامة تنعى الفريق محمد العصار

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

نعى جهاز المخابرات العامة، ببالغ الحزن والأسى، الفريق محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الذي وافته المنية عصر اليوم الاثنين، بعد رحلة طويلة من الكفاح والعمل والتضحية من أجل الوطن. رحم الله فقيد الوطن وألهمنا جميعًا وأهله الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

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