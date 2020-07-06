المتحدة للخدمات الإعلامية تنعى الفريق العصار

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365): نعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ببالغ الحزن والأسى الفريق محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، الذي وافته المنية اليوم. وقالت الشركة في بيان لها: "غفر الله للفقيد وأسكنه فسيح جناته، وأحسن الله عزاء أهله وذويه".

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