ضاعف الإيرادات 5 مرات وواجه كورونا ببوابات التعقيم.. ماذا فعل العصار في الإنتاج الحربي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– محمد سامي:



جاءت وفاة الفريق محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، لتنهي حقبه مهمة في تاريخ الوزارة، استغرقت 5 سنوات منذ تكليفه في حكومة المهندس شريف إسماعيل.

تحركت وزارة الإنتاج الحربي، في عهد الفريق العصار على عدة محاور، كان أهمها تعميق التنصيع المحلي وزيادة المكون المصري، والتحرك في عدة ملفات منها السيارة الكهربائية والصوب الزراعية بالإضافة إلى رفع كفاءة المصانع الحربية وتطوير بعضها بما يخدم احتياجات الجيش المصري، كما أن للوزارة تواجد كبير في كل الأحداث والأزمات التي مرت بها الدولة.

كان آخر الملفات التي عملت عليها الوزارة، أزمة انتشار فيروس كورونا، حيث أعلنت الوزارة تصنيع بوابات التعقيم والكمامات والمواد المطهرة.

ومنذ توليه الوزارة، وضع العصار خطة عمل على عدة محاور لتنفيذ الأهداف الرئيسية من خلال برنامج عمل الحكومة، أولها هو وضع خطة لتطوير الأداء وبناء القدرات، وثانيها هو دفع العمل في مجال المنتجات الحربية، أما المحور الثالث فكان استغلال الطاقات الإنتاجية الفائضة، ويتمثل المحور الرابع في إنشاء خطوط إنتاج وشركات صناعية جديدة، كما وضع خطة طموحة لتطوير الأداء وبناء القدرات، تقوم على 6 نقاط رئيسية تتمثل في إعادة الهيكلة والتطوير المؤسسي، تمكين الشباب وتأهيلهم للقيادة، تخفيض تكاليف الإنتاج، تطوير منظومة الجودة، تطوير منظومة التسويق، التحول الرقمي.

وتعكس الأرقام جهود "الإنتاج الحربي" في عهد الفريق العصار وإنجازاتها على مدار السنين الماضية، فبمقارنة بسيطة نجد أن إجمالي إيرادات النشاط عام (2014/2015) قبل تولي الفريق العصار كان 4.2 مليار جنيه، بينما وصل في عام (2019/2020) إلى 16.5 مليار جنيه.

ونفذ العصار خلال توليه الوزارة، خطة لإعادة الهيكلة والتطوير المؤسسي، بالتعاون مع وحدة التميز المؤسسي بوزارة التخطيط، حيث تم استحداث وحدات جديدة بالهيكل التنظيمي للوزارة والهيئة، تتضمن كل من قطاع الإدارة الاستراتيجية لإعداد استراتيجية الوزارة والهيئة ومتابعة تنفيذها، إلى جانب وحدة المراجعة الداخلية لتحقيق مفاهيم الحوكمة ولتدعيم مبدأ الشفافية، واستحداث قطاع سلاسل الإمداد لتحقيق أعلى معدلات كفاءة التشغيل وترشيد استخدام الموارد، وقطاع الهندسة الصناعية بهدف تطوير العمليات الصناعية وبناء جيل جديد من المهندسين المتخصصين في عمليات تصنيع الإنتاج الحربي، كما تضمنت الوحدات المستحدثة بالهيكل الإداري وحدة التحول الرقمي لتقديم الدعم الفني وتنفيذ مخطط رقمنة العمليات الإنتاجية.

واستطاع العصار خلال توليه الوزارة، إعادة الهيكلة والتطوير المؤسسي تم تطوير عدد من الوحدات والقطاعات بالاستعانة بجهات متخصصة، منها تطوير كل من قطاع التسويق بالهيئة والشركات، بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وقطاع الموارد البشرية وإعادة هيكلته بالتعاون مع وزارة التخطيط، وقطاع السلامة والصحة المهنية بالهيئة والشركات التابعة، والقطاع المالي والاقتصادي بالهيئة والشركات، إلى جانب الإستعانة بخبراء متخصصين فيما يخص منظومة المخازن الخطرة وإعادة هيكلة النظم المالية بالشركات.

كما تضمنت الإنجازات تطوير منظومة القوي البشرية والتدريب بإجراء خطة تدريب موجهة بالتعاون مع جهات تدريب متخصصة مثل (الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري – غرفة التجارة الأمريكية – الجامعة الأمريكية – معهد التخطيط القومي – شركة إنبي – الأكاديمية الوطنية للبترول) بهدف التدريب على (الحوكمة – التمويل والاستثمار – التخطيط الإستراتيجي – المراجعة الداخلية – إدارة المخاطر والأزمات) والتي تستهدف (رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة – العاملين بالإدارة العليا – العاملين بالتخصصات المستحدثة – العاملين بالوحدات التي تم هيكلتها).

سعت وزارة الإنتاج الحربي من خلال رئاسة لجنة تنمية الصناعات الرقمية وعضوية تحالف التحول الرقمي إلى تطبيق منظومة الكود الموحد بالتعاون مع هيئة تسليح القوات المسلحة، وتطبيق مفاهيم الثورة الصناعية الرابعة على خط إنتاج بشركة أبوزعبل للصناعات المتخصصة (مصنع 300 الحربي).

1298 كابينة تعقيم

وجه الفريق العصر باستغلال فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها التابعة، ومشاركتها مع أجهزة الدولة المختلفة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، لتصنيع أجهزة ومعدات تساعد في الحد من انتشار الفيروس، وسخرت عدد من المصانع التابعة للوزارة طاقتها لتنفيذ 1298 كابينة تعقيم في 15 يومًا لاستخدامها في خطة تأمين صحة طلاب الثانوية العامة، وصنع هذه الكبائن كل من مصانع (9-45-99-200-270-360-999).

ووزعت وزارة التربية والتعليم، الكبائن على 11 محافظة قبل بدء الامتحانات بوقت كاف، حتى يتم تجربتها والتأكد من سلامتها قبل استخدامها من قبل طلاب الثانوية العامة.

كما تم تصنيع وتوريد مستلزمات طبية بقيمة (243.505) مليون جنيه، مثل توريد 2446 بوابة تعقيم للجهات المختلفة بالدولة وصناعة الكحول والكمامات الطبية.

معرض إيكدس

كان من أهم الإنجازات المتحققة خلال هذه الفترة، ما يتعلق بمحور دفع العمل في مجال المنتجات الحربية، واشتراك وزارة الإنتاج الحربي مع القوات المسلحة المصرية في الإعداد لمعرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية EDEX 2018، والذي شارك فيه 10 آلاف زائر من أكثر من 40 دولة و350 شركة متخصصة في مجال الصناعات الدفاعية على التطور، ما كان له الأثر في الإطلاع على أحدث التكنولوجيات العالمية وتبادل الخبرات مع الشركات المتخصصة.



المشروعات القومية

وضعت الفريق محمد سعيد العصار اثناء توليه وزارة الإنتاج الحربي مسئولية إرساء قواعد لبناء نواة صناعية يُعتمد عليها للمشاركة فى النهوض بالاقتصاد القومي والمساهمة فى التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال توفير السلع الأساسية للمواطنين بجودة عالية وأسعار تنافسية تحت شعار "صنع فى مصر"، وتحقيق الاستفادة المثلى من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها ووحداتها التابعة للمساهمة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية بالدولة.

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فقد تم المشاركة في تنفيذ (125) مشروعاً قومياً وتنموياً بالدولة لصالح وزارات ومحافظات وهيئات الدولة المختلفة، بقيمة إجمالية بلغت (4334.92) مليون جنيه، وجاري استكمال تنفيذ (192) مشروع بقيمة (25061.243) مليون جنيه.

ففي مجال الكهرباء والطاقة تم تنفيذ 3مشروعات بقيمة (93.08) مليون جنيه أهمها مشروع إنشاء شبكة كهرباء لمشروع الإسكان الإجتماعي بمدينة النهضة/ حي السلام ثاني، وتصنيع وتوريد محطات الطاقة الشمسية بقدرات مختلفة لمدينتي (برج العرب ، أسيوط)، وجاري العمل على الانتهاء من أعمال عدد (7) مشروعات على رأسها تنفيذ خط نقل الكهرباء بطول (60) كم بين البستان ووادي النطرون جهد (220) ك.ف، وإقامة محطات طاقة شمسية بأسطح المباني بالعاصمة الإدارية الجديدة بقدرة (17.9) ميجا وات.



تطوير البريد

وفي مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تم الاشتراك في تنفيذ7مشروعات بقيمة (191.94) مليون جنيه، وتعد أهم المشروعات المنفذة في هذا المجال منظومة تعداد السكان، ومراجعة وتحديث وأرشفة نماذج بيانات البطاقات للأسرة علي مستوي الجمهورية، وجاري الانتهاء من 6) مشروعات في هذا المجال أهمها إنشاء منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة بورسعيد، إنشاء وتطوير مكاتب البريد بالمحافظات، إنشاء منظومة لميكنة بيانات العقارات على مستوى الدولة، ميكنة وتشغيل منظومة تتبع الأدوية والمستحضرات الطبية.

الملاعب الرياضية

في مجال الإنشاءات والمرافق تنفيذ 90 مشروع بقيمة (1732.3) مليون جنيه على رأسها مشروعات إنشاء ورفع كفاءة الملاعب الرياضية والساحات ومراكز الشباب المتنوعة وحمامات السباحة والصالات الرياضية، وإنشاء ورفع كفاءة المنشآت الحكومة والأبنية التعليمية والمستشفيات والمعاهد الصحية بمختلف المحافظات، إلى جانب إنشاء الأسواق الحضارية بالمحافظات، ووحدات سكنية للأسر الأولي بالرعاية وتطوير الوحدات السكنية بالمناطق الخطرة، وجاري استكمال أعمال عدد (127) مشروع بذات المجال.



تدوير القمامة

وفي مجال التنمية المحلية تم تنفيذ عدد (3) مشروع بقيمة (190.9) مليون جنيه، وهي إنشاء مصانع تدوير المخلفات، وتأهيل ورفع كفاءة المجازر الالية (دواجن / ماشية) بالمحافظات، وكذا إنشاء الصوبات الزراعية، ويتم استكمال عدد (6) مشروعات وأهم المشروعات المنفذة في هذا المجال تتمثل في إنشاء المفارخ السمكية، وإنشاء ورفع كفاءة خطوط تدوير المخلفات بمحافظات (الغربية، المنيا، سوهاج) في إطار خطة منظومة النظافة الجديد للعام المالي 2019/2020.

تطوير الموارد المائية

أما في مجال الموارد المائية والري فقد تم تنفيذ عدد (8) مشروع بقيمة (476.84) مليون جنيه أهمها تشغيل آبار المياه بالطاقة الشمسية وتصنيع أنظمة الري الحديث (بالرش، بالتنقيط)، وبخلاف تلك المشروعات الهامة جاري استكمال أعمال عدد (4) مشروعات على رأسها إنشاء محطات الخلط الوسيط من نهايات المصارف للترع، تأهيل ورفع كفاءة قناطر إسنا، بالإضافة إلى تأهيل منظومة حقن السيليكات بالسد العالي وخزان أسوان.

وفي مجال تمهيد ورصف الطرق بالمحافظات المختلفة تم الانتهاء من تنفيذ عدد (6) مشروعات بقيمة (1599.17) مليون جنيه، كما يتم استكمال تنفيذ أعمال عدد (26) مشروع.

وفي مجال الزراعة وإستصلاح الأراضي يتم استكمال عدد (3) مشروعات أهمها إنشاء منظومة حصر الحيازات الزراعية، تصنيع وتوريد المعدات الزراعية (السطارات – مجففات الذرة ).

تطوير النقل

وتتمثل أهم المشروعات المنفذة في تطوير مزلقانات السكك الحديدية من خلال تنفيذ أعمال (مدنية/كهروميكانيكية)، تطوير ورفع كفاءة محطات السكك الحديدية وأرصفتها، إلى جانب مشاركة "الإنتاج الحربي" في تنفيذ برنامج توطين صناعة المركبات الكهربائية في مصر وتحويل السيارات التي تعمل بالبنزين والسولار إلى الغاز الطبيعي بالتعاون مع وزارات وهيئات الدولة المعنية، حيث كان للإنتاج الحربي السبق في تدشين مشروع توطين تصنيع الأتوبيسات الكهربائية في مصر اعتبارًا من 29/10/2019 بالتعاون مع كبرى الشركات الصينية "فوتون"، ومخطط الانتهاء من إقامة المصنع المخصص لتصنيع الأتوبيسات الكهربائية بالإنتاج الحربي بالتعاون مع إحدى الشركات الأمريكية "أريزون" بنهاية عام 2020.



خطوط إنتاج

نجحت وزارة الإنتاج الحربي في عهد الفريق العصار في إنشاء العديد من خطوط الإنتاج والشركات الصناعية الجديدة التي تساهم في إنتاج وتصنيع العديد من المنتجات المختلفة، فقد تم اقامة عدد (6) خطوط إنتاج جديدة لإنتاج كل من (الشاحنات الثقيلة "ماز" بالتعاون مع شركة ماز البيلاروسية، بالإضافة إلى البوابات الأمنية الإلكترونية بالتعاون مع شركتي VMI وKNM وكلاء شركة جارت الأمريكية، وكذا إنتاج عدادات الكهرباء الذكية بالتعاون مع شركة هواوي و ZTE الصينية، بالإضافة إلى عدادات المياه مسبوقة الدفع بالتعاون مع شركة أفق لخدمات الطاقة،وعدادات الغاز مسبوقة الدفع بالتعاون مع شركتي نات جاز والسويدي إلكتروميتر.

كما خطط لإقامة عدد (4) خطوط إنتاج بالتعاون مع الجانب البيلاروسي، وذلك لإنتاج معدات هندسية مثل اللودر والهراس والكلارك بالتعاون مع شركة "أمكودور" البيلاروسية، إلى جانب التعاون في إنتاج الجرارات الزراعية بالتعاون مع شركة "منسك تراكتور" البيلاروسية، وكذا خط إنتاج محركات ديزل بالتعاون مع شركة "منسك موتورز" البيلاروسية، وأخيراً التعاون مع شركة "ببروسكا أجروماش" البيلاروسية في مجال إنتاج معدات الميكنة الزراعية (محشة طولية/ رأسية - مكبس قش صغير/ كبير – مقطورة نثر السماد).

أيضاً تم تأسيس عدد (8) شركات صناعية جديدة، وهي (شركة مصر الخليج للمصاعد والسلالم الكهربائية بالتعاون مع شركة الخليج للمصاعد والسلالم السعودية - شركة أبوزعبل لخدمات التخريم بالتعاون مع الشركة العربية للصناعة والتعدين وهندسة الصخور العُمانية - شركة هليوبوليس شرف كيميكلز لإنتاج الفتيل الإنفجاري بالتعاون مع شركة شرف كيميكلز - الشركة المصرية لتكنولوجيا الصناعات لإنتاج الأسوار السلكية الأمنية بالتعاون مع شركة IMUT المصرية - شركة النجيل الصناعي "EVER GREEN" بالتعاون مع شركة IMUT - الشركة المصرية للمستلزمات الرياضية بالتعاون مع المقاصة سبورت وصندوق التمويل الأهلي ومؤسسة مستر سبورت - الشركة الوطنية للمستحضرات الدوائية "WE-CAN" بالتعاون مع شركتيّ فاكسيرا وفاركو وصندوق تحيا مصر) - شركة هليوبيسان لإنتاج موانع التسريب بالتعاون مع شركة بيسان السعودية).

ويتم حالياً العمل علي تأسيس عدد (10) شركات صناعية جديدة وهي (مجمع لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية بدء من الكوارتز المصري بالتعاون مع الشركة المصرية للسبائك الحديدية واحدي الشركات العالمية الصينية، ومصنع لإنتاج مواسير البولي إيثيلين عالي الكثافة بالتعاون مع شركة الإتحاد لصناعة الأنابيب الإماراتية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى مصنع لإنتاج إطارات السيارات بالتعاون مع شركة IMUT وشركة بولي الصينية، ومصنع لإنتاج الأتوبيسات الكهربائية بالتعاون مع شركة IMUT وشركة فوتون الصينية، وكذا مصنع لإنتاج سيارات النقل الخفيفة بالتعاون مع شركة IMUT، كما يتم العمل على تأسيس شركة لإنتاج الأسطوانات المتطورة للغاز الطبيعي بالتعاون مع شركة رونجاس النيجيرية والمجموعة المتحدة، بالإضافة إلى مصنع لإنتاج محطات ومراكز الشحن وأنظمة تخزين وتوفير الطاقة الكهربائية بالتعاون مع شركتيّ IMUT المصرية وSSE الصينية، ومصنع لإنتاج أعمدة الإنارة بالطاقة الشمسية بالتعاون مع شركة IMUT، وأيضاً مصنع لإنتاج محطات تنقية المياه بتكنولوجيا "ZLD" بالتعاون مع شركة IDWT، ومزمع تأسيس مصنع لإنتاج فلاتر محطات التوليدالكهرباء بالتعاون مع شركة ATD الإماراتية). ​