جامعة القاهرة تنعى الفريق محمد العصار

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
نعت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، الفريق محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، الذي رحل عن عالمنا مساء اليوم.
وأعرب الدكتور محمد عثمان الخشت عن تعازيه لأسرة الراحل قائلًا: "إن الراحل كان نموذجًا للقائد الهاديء والمتعاون، ويحسن في علاقته مع الجميع احترامًا وتواضعًا وحبًا في الوطن، وكان يملك من السلام العقلي الدرجات العلى. لم يكن متكبرًا ولا متعاليًا، ويدير أصعب الأمور بكل هدوء وحكمة وحسم".
وعبر الدكتور الخشت عن اعتزازه بالفريق محمد سعيد العصار، وبشخصه الكريم وصفاته الإنسانية الرائعة وما قدمه لجامعة القاهرة من دعم في المعامل والأجهزة وغيرها.
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