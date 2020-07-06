شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأرثوذكسية: البابا تواضروس بخير وبصحة جيدة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كشف القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الحالة الصحية للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية .
وقال بولس حليم في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على في برنامج «حضرة المواطن» المذاع على قناة «الحدث اليوم»، :«البابا بخير وبصحة جيدة».
وأضاف بولس حليم :«لا توجد تجمعات ولا توجد لقاءات البابا تواضروس مع الشعب بسبب ظروف فيروس كورونا وبالتالي يتم التواصل عبر منصات إلكترونية».
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