شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأرثوذكسية: البابا تواضروس بخير وبصحة جيدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الحالة الصحية للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية .

وقال بولس حليم في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على في برنامج «حضرة المواطن» المذاع على قناة «الحدث اليوم»، :«البابا بخير وبصحة جيدة».

وأضاف بولس حليم :«لا توجد تجمعات ولا توجد لقاءات البابا تواضروس مع الشعب بسبب ظروف فيروس كورونا وبالتالي يتم التواصل عبر منصات إلكترونية».