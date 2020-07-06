شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام: الفريق العصار مر بظروف صحية صعبة ما جعل الرئيس يكرمه في حياته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إن الفريق محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي كان لديه خبرة كبيرة، مشيرا إلى أنه كان محبوبا من الجميع.

وأشار «هيكل» خلال حلقة من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، إلى أن الفريق العصار وزير الدولة مر في الشهر الأخير بظروف صحية سيئة وهو ما جعل الرئيس السيسي يكرمه في حياته؛ منوها أنه كان شخصية عظيمة فقدتها مصر.

وأكد هيكل، أنه حتى الآن لم يتم تحديد هل سيكون للفريق جنازة عسكرية أم لا ولكنه في كل الأحوال يستحق.

وأشار هيكل، إلى أنه يعرف المرحوم من 10 أعوام وتلقى خبر وفاته بحزن شديد، قائلا: «وفاة العصار خبر محزن لكل من يعرفه».