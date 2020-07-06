شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام: الفريق العصار مر بظروف صحية صعبة ما جعل الرئيس يكرمه في حياته والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إن الفريق محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي كان لديه خبرة كبيرة، مشيرا إلى أنه كان محبوبا من الجميع.
وأشار «هيكل» خلال حلقة من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، إلى أن الفريق العصار وزير الدولة مر في الشهر الأخير بظروف صحية سيئة وهو ما جعل الرئيس السيسي يكرمه في حياته؛ منوها أنه كان شخصية عظيمة فقدتها مصر.
وأكد هيكل، أنه حتى الآن لم يتم تحديد هل سيكون للفريق جنازة عسكرية أم لا ولكنه في كل الأحوال يستحق.
وأشار هيكل، إلى أنه يعرف المرحوم من 10 أعوام وتلقى خبر وفاته بحزن شديد، قائلا: «وفاة العصار خبر محزن لكل من يعرفه».
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
75,253
-
تعافي
20,726
-
وفيات
3,343
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الإعلام: الفريق العصار مر بظروف صحية صعبة ما جعل الرئيس يكرمه في حياته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.