شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل السابق ينعى «العصار»: اتسم بتواضع العلماء وخلق الصالحين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نعى الدكتور هشام عرفات، وزير النقل السابق، الفريق محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الذي وافته المنية مساء الاثنين.
وقال «عرفات»: «البقاء والدوام لله، فقدنا أخا عزيزا وصديقا مخلصا ومقاتلا صلبا، رحمة الله على معالي الوزير الفريق العصار، خسارة فادحة وقيم نبيلة فقدناها اليوم، كان رجلا عظيمًا من رجالات الدولة الوطنية والمتميزة والفريدة والمخلصة، أسكنه الله فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان، تعاونا سويا في تطوير المزلقانات وتوطين صناعة الجرارات والعربات السكك الحديدية، وكان راعيًا للابتكار ويتوفر فيه تواضع العلماء وخلق الصالحين».
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