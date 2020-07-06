شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر آخر حوار تليفزيوني للفريق العصار قبل رحيله (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في أبريل الماضي؛ أجرى الإعلامي أحمد فايق حوارا تليفزيونيا ببرنامج «مصر تستطيع» عبر قناة dmc، مع الفريق محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، تحدث خلاله عن مشروع المدارس التكنولوجية التطبيقية التابعة لوزارة الإنتاج، والذي يعد أخر حوار له قبل رحيله.

وشدد العصار خلال اللقاء على أن فكرة إنشاء المدراس قائمة على مبدأ تكافؤ الفرص، ولا يوجد واسطة في القبول بها، بل المطلوب هو النجاح في الاختبارات، فضلا عن السمات الشخصية، التي لها دور كبير في تحديد الطلاب المرشحة للالتحاق بالمدرسة.

ونوه وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى أن خريجي المدرسة يعملون في مصانع الإنتاج الحربي، فضلا عن توفير فرص عمل عديدة لهم بالمصانع الكبرى على مستوى مصر.

وتوفي الفريق محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، اليوم الإثنين، بعد صراع مع مرض السرطان.

وولد العصار في 3 يونيو 1946، وشارك في حرب الاستنزاف، ثم حرب أكتوبر كأحد عناصر أطقم إصلاح كتائب صواريخ الدفاع الجوى، وتقلد كافة الوظائف الرئيسية لمنظومة التأمين الفنى للدفاع الجوى، ومساعد رئيس هيئة التسليح للبحوث، ورئيس هيئة تسليح القوات المسلحة، ثم مساعد وزير الدفاع لشئون التسليح، ثم مستشار وزير الدفاع للبحوث الفنية والعلاقات الخارجية.

وشغل منصب عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال الفترة بعد ثورة 25 يناير 2011.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر في 26 يونيو من الشهر الماضى قراراً بترقية اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى رتبة فريق فخري، مع منحه وشاح النيل.

Advertisements