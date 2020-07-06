شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط طالبة ادعت كذبًا على السوشيال ميديا تعرضها لتحرش جنسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رصدت المتابعات الأمنية، الاثنين، نشر طالبة بإحدى الجامعات على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» منشورًا يتضمن تعرضها وبعض زميلاتها لواقعة «تحرش منذ 4 أعوام» من أحد الطلبة بالكلية، وقيامه بإرسال بعض الصور المخلة لهم.

وتبين بحسب بيان، أن الطالبة المذكورة قامت بافتعال الواقعة رغبةً منها في الظهور والشهرة بأوساط زملائها، إثر تناول المنصات الإعلامية لواقعة مشابهة خلال الأيام القليلة الماضية بإحدى الجامعات الخاصة، وستقوم إدارة الجامعة بإحالة الواقعة للشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة.