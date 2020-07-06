شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة يقرر إلغاء تراخيص 3 فنادق شهيرة في البحر الأحمر (انفراد) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، 3 قرارات بإلغاء تراخيص 3 فنادق وقرى سياحية مملوكة لرجل الأعمال سمير عبدالفتاح في البحر الأحمر، حفاظا على «سمعة مصر السياحية».

وحملت القرارات الصادرة من وزير السياحة أرقام ٣٨٣ و٣٨٤ و٣٨٥، وتقضي بإلغاء تراخيص فنادق: «جراند أوتيل» في الغردقة و«جراند مكادي» في سفاجا و«جراند بورت غالب» في مرسى علم.

كان قطاع التفتيش والرقابة بوزارة السياحة والآثار، برئاسة عبدالفتاح العاصي، قدم مذكرة تفصيلية بالمخالفات التي ارتكبها ملاك ومديري عدد من الفنادق في البحر الأحمر بحق العاملين في تلك الفنادق.

وكلف وزير السياحة والآثار جهات الاختصاص ومكتب وزارة السياحة بالبحر الأحمر وشرطة السياحة وغرفة الشركات السياحية وغرفة المنشآت الفندقية بتنفيذ القرار، واعتبار الأمر «هامًا وعاجلًا».

كان المئات من العاملين بالفنادق الثلاثة تقدموا ببلاغات لوزارة السياحة ضد الملاك لوقف صرف مرتباتهم وباقي حقوقهم المالية والاستغناء عنهم، كما حرروا بلاغات ضدهم في شرطة السياحة.

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