شكرا لقرائتكم خبر عن «المالية»: استمرار تطبيق آلية رفع الحجز عن الممولين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد محمد حسن، مدير عام الفحص بمركز كبار الممولين بوزارة المالية، استمرار تطبيق آلية رفع الحجز عن الممولين أو المسجلين حتى 30 سبتمبر.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد» «حال دفع الممول 1% من قيمة الضريبة المستحقة عليها يتم رفع الحجز عنه بصفة نهائية، وفي حالة الضريبة واجبة الأداء يسمح بتسديد 5% من قيمة الضريبة لرفع الحجز مع تسديد 95% في فترة خلال عامين»، مشيرا إلى أن هذه القرارات ستسري حتى 30 سبتمبر 2020.

وتابع «البنك المركزي أخطر البنوك بإعلام عملائه بقرار استمرار تطبيق آلية رفع الحجز»، مناشدا الممولين بالتوجه إلى مصلحة الضرائب والاستفادة من القرارات قبل نهاية سبتمبر.