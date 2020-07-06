شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تنعى الفريق العصار: كان مساندًا وداعمًا بكل محبة وتواضع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنعي السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ببالغ الأسى والحزن الفريق محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، الذي انتقل إلى جوار ربه مساء اليوم الإثنين، معربة عن تعازيها لأسرته، وداعية الله أن يلهمهم الصبر وأن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم أن الفريق محمد العصار الرجل الوطني الفاضل كان عظيمًا في كل شيء ومساندًا وداعما بكل محبة وتواضع لا مثيل له، مشيرة إلى أن مصر فقدت أحد رموزها التي لن تعوض.

وأضافت وزيرة الهجرة أن الفريق العصار كان أحد الداعمين لسلسلة مؤتمرات مصر تستطيع التي تنظمها الوزارة بمشاركة الخبراء والعلماء المصريين بالخارج، وكان له دور كبير في دعم كافة العلماء والخبراء والاستفادة من خبراتهم لخدمة وطنهم.