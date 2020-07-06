شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف ينعى العصار: كان متفانيا محبا لدينه.. وصاحب فضل إنشاء المدارس القرآنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الفريق محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، قائلا: «كان متفانيا في خدمة وطنه، محبا لدينه، مقيما لفرائضه، ومحبا لكل زملائه».

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «نسأل الله أن يخلف أهله والقوات المسلحة فيه خيرا، وأن يجزيه، مردفا «ما عرفنا عن الرجل إلا خيرا ونسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهمه وأهله الصبر».

وحول شماتة الجماعات الإرهابية في الموت قال «أتمنى أن يكون هؤلاء المتاجرون بالدين في بعض التدين الذي عرفنا به الرجل، هذه الجماعات لا تعرف عن الدين شيئا وستأكل نفسها حقدا وشماتة »، مشيرا إلى أن فكرة إنشاء المدارس القرآنية والتي تخطى عددها ألف مدرسة ولدت بعد نقاش مع الراحل الفريق العصار.