شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء ينعى الفريق العصار: «من أبرز الكفاءات المهنية والقامات الخُلقية» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نعى مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الفريق محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، الذي وافته المنية مساء اليوم الاثنين.
وأكد مجلس الوزراء أن مصر فقدت واحدا من أبرز الكفاءات المهنية والقامات الخُلقية، حيث قدم الراحل الكريم كل ما بوسعه لخدمة وطنه في كل مجال عمل به، وفي كل موقع شغله.
وعبر مجلس الوزراء عن خالص التعازى لأسرة الفريق العصار وللشعب المصرى، الذي فقد ابنا غاليا من أبنائه المخلصين، لم يدخر يوما جهدا لخدمة وطنه، والذود عنه، وتولى مسئوليات جساما في أوقات صعبة، وكان دائما عند حسن الظن به، يؤدى كل مهامه بتفان وإخلاص.
وأعرب الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عن تعازيه لأسرة الراحل الكريم، قائلا: لقد فقدت اليوم أخا عزيزا، شرفت بزمالته والعمل معه، طوال الفترة السابقة، فكان دوما نعم المسؤول، وخير الداعم والسند.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
75,253
-
تعافي
20,726
-
وفيات
3,343
كانت هذه تفاصيل خبر مجلس الوزراء ينعى الفريق العصار: «من أبرز الكفاءات المهنية والقامات الخُلقية» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.