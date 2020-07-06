شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن تدعو «أبوالغيط» للمشاركة في اجتماع يناقش مخطط الضم الإسرائيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن السفير حسام زكى الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، اليوم الاثنين، أن الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط تلقى دعوة من المملكة الأردنية الهاشمية للمشاركة في اجتماع وزاري عربي، افتراضى (عن بعد) غدا الثلاثاء، لبحث مخطط الضم الإسرائيلي.

ويهدف الاجتماع إلى بلورة موقف عربي موحد وداعم لدولة فلسطين في مواجهة مخططات الضم الإسرائيلية.