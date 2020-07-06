شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن تدعو «أبوالغيط» للمشاركة في اجتماع يناقش مخطط الضم الإسرائيلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن السفير حسام زكى الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، اليوم الاثنين، أن الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط تلقى دعوة من المملكة الأردنية الهاشمية للمشاركة في اجتماع وزاري عربي، افتراضى (عن بعد) غدا الثلاثاء، لبحث مخطط الضم الإسرائيلي.
ويهدف الاجتماع إلى بلورة موقف عربي موحد وداعم لدولة فلسطين في مواجهة مخططات الضم الإسرائيلية.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
75,253
-
تعافي
20,726
-
وفيات
3,343
كانت هذه تفاصيل خبر الأردن تدعو «أبوالغيط» للمشاركة في اجتماع يناقش مخطط الضم الإسرائيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.