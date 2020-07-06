شكرا لقرائتكم خبر عن «مصر فقدت أحد رموزها الوطنية».. نقيب الإعلاميين ناعيا الفريق محمد العصار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نعت نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة ببالغ الحزن والأسى؛ الفريق محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي الذي انتقل إلى جوار ربه مساء اليوم الأثنين. وقال نقيب الإعلاميين، إن «مصر فقدت أحد رموزها العسكرية الذي خدم الوطن كمقاتل وكمسؤول في الدولة». وتقدم نقيب الإعلاميين ومجلس النقابة، بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد داعين المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 75,253

تعافي 20,726

وفيات 3,343

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