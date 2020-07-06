شكرا لقرائتكم خبر عن «فقدنا رمز عسكري مخلص».. الطائفة الإنجيلية ناعية الفريق محمد العصار والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أصدرت رئاسةُ الطائفةِ الإنجيليةِ بمصر، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، بيانا تنعي فيه الفريقَ محمد العصار، وزيرَ الدولةِ للإنتاجِ الحربيّ، الذي وافته المنيَّة اليوم الاثنين.
وقالت الطائفة الإنجيلية في بيان لها،: «فقدْنَا اليومَ رمزًا عسكريًّا ورجلَ دولةٍ خدمَ الوطنَ بإخلاصٍ في مواقِعَ شتَّى؛ وخالص العزاءِ لذويه، وندعو اللهَ أن يتغمَّدَه بواسعِ رحمتِه».
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