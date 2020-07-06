شكرا لقرائتكم خبر عن بعد دخولها المستشفى.. أحمد ناصر يطلب الدعاء لزوجته هالة أبو علم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار طالب الإعلامي أحمد ناصر مقدم البرامج الرياضية بالتليفزيون المصري، بالدعاء لزوجته الدكتورة المذيعة هالة أبوعلم، والتي تتلقي العلاج في مستشفي السلام الدولي بالمعادي. وقال على حسابه بموقع فيس بوك: «أرجو أن تدعوا بالشفاء لزوجتي الحبيبة ورفيقة عمري الدكتورة هالة أبوعلم.. حفظكم الله جميعا وأمتعكم بالصحة والعافية». الوضع في مصر

اصابات Advertisements 75,253

تعافي 20,726

وفيات 3,343

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