أخبار مصر | بروفايل| محطات في حياة الفريق الراحل محمد العصار

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 6 يوليو 2020 08:14 مساءً - انت الان تقراء خبر بروفايل| محطات في حياة الفريق الراحل محمد العصار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توفي مساء اليوم الفريق محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي بعد صراع مع المرض وفيما يلي نعرض السيرة الذاتية للفقيد.