شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انحسار كورونا.. بدء امتحانات نهاية العام بمدرسة «نجيب محفوظ» المصرية في ميلانو (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ طلاب مدرسة «نجيب محفوظ» المصرية في مدينة ميلانو الإيطالية امتحانات نهاية العام للقسم الإيطالي، الاثنين، بعد انحسار مرض «كوفيد 19» الناتج عن فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وقال محمود عثمان، رئيس مجلس إدارة المدرسة، إن هذا العام كان صعبا على الجميع، سواء كإدارة أو هيئة تدريس أو طلبة وطالبات المدرسه نظرا لتأجيل الامتحانات من قبل وزيرة التربية والتعليم الإيطالية، حرصا على أبنائنا من خطر العدوى بفيروس كورونا المستجد.

أضاف أن الإدارة التعليمية بميلانو نسقت مع إدارة المدرسة لإجراء الامتحانات حفاظا على مستقبل أبنائنا الطلبة، موضحا أن هذه الامتحانات تتم تحت إشراف كامل من وزارة التربية والتعليم الايطالية، عن طريق إرسال لجنة من المراقبين الإيطاليين إلى المدرسة المصرية.

وقال وليد فوزي، مدير المدرسة، إنه تم أخذ جميع الإجراءات الاحترازية قبل الدخول إلى لجان الامتحان مثل قياس درجة الحرارة وارتداء الكمامه قبل وأثناء الامتحان ومراعاة التباعد في المسافات بين الطلاب.

وأشار إلى إدارة المدرسة تغلبت على فترة تعليق الدراسة بسبب الجائحة عن طريق التعليم عن بعد منذ مارس الماضي وحتى الآن سواء للمنهج العربي أو الإيطالي، مؤكدًا أنه بانتهاء امتحانات القسم الإيطالي ستكون المدرسة تجاوزت عاما دراسيا صعبا منذ نشأتها عام 2005.

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بدء إمتحانات القسم الإيطالي بالمدرس المصرية نجيب محفوظ بميلانو

بدء إمتحانات القسم الإيطالي بالمدرس المصرية نجيب محفوظ بميلانو

بدء إمتحانات القسم الإيطالي بالمدرس المصرية نجيب محفوظ بميلانو

بدء إمتحانات القسم الإيطالي بالمدرس المصرية نجيب محفوظ بميلانو

بدء إمتحانات القسم الإيطالي بالمدرس المصرية نجيب محفوظ بميلانو

بدء إمتحانات القسم الإيطالي بالمدرس المصرية نجيب محفوظ بميلانو