شكرا لقرائتكم خبر عن «الطيران المدني» ترد على إنعام سالوسة: الفنانة لم تخطرنا.. والأبراج داخل ارتفاق مطار 6 أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ردت وزارة الطيران المدني، اليوم الإثنين، على استغاثة الفنانة إنعام سالوسة، بشأن بناء أبراج أدوارها 20 دورًا في منطقة الشيخ زايد.

وجهت الفنانة إنعام سالوسة، شكوى إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن وجود أبراج عدد أدوارها 20 دور بمدينة الشيخ زايد، الأمر الذي يعد مخالفًا للقانون، مشيرة إلى أن هناك عدد من سكان المدينة رفعوا قضية ولكن رُفضت بعد عام وأكثر من التقاضي.

وفي رد خاص لـ«المصري اليوم» أكدت وزارة الطيران المدني أنه «لم يتم مخاطبة الوزارة الطيران من قبل إنعام سالوسة أو أي جهة أخرى بشأن إقامة مشروع أبراج زيد بالشيخ زايد، بينما تم إخطار الوزارة بتاريخ ١٥/٦/٢٠١٩ بصحيفة الطعن رقم ٣٥٣٤٧ لسنه ٧٣ ق من قبل المستشار نائب هيئة قضايا الدولة وطلب موافاتهم بالمعلومات والمستندات المتعلقة بموضوع الدعوى والتعقيب، ومن ثم فقد تم إخطار المستشار نائب هيئة قضايا الدولة بتاريخ ٦/٨/٢٠١٩ بأن موقع وعنوان الأبراج محل التداعى يقع داخل منطقة الإرتفاق الجوى لمطار ٦ أكتوبر».

والارتفاق الجوي يعني المناطق المحيطة بالمطارات دائرة نصف قطرها 15 كم حول المطار والغرض من تحديدها هو تعريف حدود المجال الجوي المحيط بالمطارات الذي يجب أن يظل خاليًا من العوائق لكي تؤدي الطائرات عمليتها بأمان في المطار وكذلك لكيلا يتعذر استخدام المطار من جراء تكاثر العوائق في تلك المناطق.

وفي استغاثتها للرئيس عبدالفتاح السيسي، قالت «سالوسة» إنها وأهالي المنطقة طلبوا ردًا من وزير الطيران كونها قريبة من مطار سفنكس، وهل هناك تعارض؟ ولكن دون استجابة.

واستغاثت «سالوسة»، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بالرئيس قائلة إن «أحد الشركات بنت أبراج من 20 دور بالمخالفه للقانون، ورفعنا قضية ولكنها رفضت شكلا بعد عام وأكثر من التقاضي».

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