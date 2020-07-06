شكرا لقرائتكم خبر عن كانوا يبحثون عن عمل..مصرع شاب غرقاً وإنقاذ صديقيه بمصيف بلطيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقي شاب مصرعه غرقا بمصيف بلطيم، بينما تمكن أحد الصيادين من انقاذ شابين آخرين كانا يرافقانه في السباحه بالمصيف هربا من شدة الحراره.

وكان اللواء محمود حسن مدير أمن كفرالشيخ قد تلقى اخطارا من اللواء هيثم عطا, مدير إدارة المباحث الجنائيه بغرق ع.ع ١٨سنه من محافظة الغربيه بشاطيء الفنار بمصيف بلطيم، حيث كان يبحث عن عمل بمصيف بلطيم هو وصديقيه وتسللا خلسة للاستحمام والسباحه بالشاطيء هربا من شدة الحراره, إلا أن الأمواج الشديده جرفتهم الثلاثه , وأثناء مرور أحد الصيادين بمركبه تمكن من انقاذ اثنين كانا يقاومان الغرق بينما لم يتمكن من إنقاذ الثالث الذي لقي حتفه باسفكسيا الغرق لعدم إجادته السباحه.

تمكن رجال الانقاذمن انتشال الجثه وايداعها مشرحة مستشفى برج البرلس تحت تصرف النيابه العامه, بينما تم نقل الشابين المصابين للمستشفى لعلاجهما واسعافهما وتولت النيابه التحقيق.