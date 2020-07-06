شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يصدر قرارًا بتغيير اسم مدرسة مهدية الثانوية بمركز ههيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قراراً رقم ٦٧٠١ لسنة ٢٠٢٠ بتغيير اسم مدرسة مهدية الثانوية المشتركة إلى مدرسة محمد على حسين الثانوية المشتركة.

يأتي هذا القرار بعد الإطلاع على القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى قرار المحافظة رقم ١٠٤٥٧ لسنة ٢٠١٦ بقبول التبرع المقدم من كلا من على داود أحمد بصفته رئيس مجلس إدارة جمعية مهدية الإسلامية الخيرية، ومحمد عبدالحميد مرسي بصفته رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية المجتمع بالمهدية بقطعة أرض مساحتها ٨ قيراط الواقعة بحوض بوصان الكبير- زمام المهدية مركز ههيا لإقامة مدرسة ثانوي عام عليها.

كما تم الإطلاع على كتاب مديرية التربية والتعليم «إدارة التخطيط والمتابعة» رقم ٢١٥ في 5 / 5 / ٢٠٢٠والمتضمن طلب تعديل مسمي مدرسة مهدية الثانوية المشتركة الجاري إنشاءها لتكون بإسم مدرسة محمد على حسين الثانوية المشتركة لكونه المتبرع بأرض المدرسة طبقاً للبند رقم ٢ من عقد التبرع وعلى كتاب رئاسة مركز ومدينة ههيا رقم ٥٨٩ في 22 / 6 / ٢٠٢٠ والمتضمن موافقة المجلس التنفيذي للوحدة المحلية بالمهدية بجلسته رقم 1 / ٢٠٢٠على تعديل اسم المدرسة من مدرسة المهدية الثانوية إلى مدرسة محمد على حسين الثانوية المشتركة.