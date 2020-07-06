شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن بدء توزيع 18 ألف زى أزهرى على الأئمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف عن بدء توزيع (18) ألف زي أزهري بالمجان على الأئمة القدامى والجدد كمرحلة ثالثة، على أن يتم التوزيع في أماكن محددة، مشددة على ضرورة التزام الأئمة بارتداء الكمامات والإجراءات الاحترازية.

وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم، إن تم تحديد (100) إمام فقط للاستلام في كل يوم من الأيام المعلن عنها عبر موقعها الإلكترونى، بواقع مقرين مختلفين يوميًا (50 إمامًا بكل مقر)، على أن يتم التوزيع بكل مقر بداية من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا ، وحرصًا من الوزارة على تفعيل الإجراءات الاحترازية سيتم توزيع الأئمة للحضور بالمقرات على ساعات العمل بمعدل عشرة أئمة في كل ساعة من الساعات الخمس ، وعلى مديري المديريات تنظيم ذلك، وتحت مسئوليتهم .

وكانت وزارة الأوقاف، أكدت أنها استطاعت خلال الـ 6 سنوات الماضية العمل على تحسين أجور الأئمة والعاملين في الوزارة وتحسين الأحوال المادية والمعيشية.

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وقالت الوزارة في عرض لأبرز إنجازاتها خلال السنوات الست الماضية، أن الأئمة على الدرجة الثالثة حصلوا على نسب زيادة عالية مقارنة بعام 2014/2015 حيث حصل الأئمة الحاصلين على درجة الليسانس، على زيادة مقداراها 155.5%، فيما حصل من يحملون الماجستير على زيادة 170%، ومن حصلوا على الدكتوراه تم زيادتهم بنسبة 184%، كما حصل الأئمة ممن هم على الدرجة الثانية على زيادات من 90% إلى 105% حسب الدرجة العلمية، والأئمة ممن هم على الدرجة الأولى حصلوا على زيادات من 86% إلى 100.3% حسب الدرجة العلمية الحاصل عليها.

وأكدت وزارة الأوقاف أن أقل زيادة لأحدث إمام معين بلغت 2204.90 جنيها شهريا، فى حين بلغت زيادة بعض الأئمة 2766.20 جنيه شهريا، وبلغت نسبة الزيادة للأئمة الحاصلين على الدكتوراه من المعينين على الدرجة الثالثة 184%.