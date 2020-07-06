شكرا لقرائتكم خبر عن التأمين الصحى تصرف مكافأة 1200 جنيه للعاملين بمناسبة عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق الدكتور محمد ضاحى، رئيس هيئة التأمين الصحي، على صرف مكافأة بقيمة 1200 جنيه و1000 جنيه للمتعاقدين بنظام اليومية، ونظام الساعات بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

كان الدكتور محمد ضاحي، رئيس هيئة التأمين الصحي بوزارة الصحة، أصدر قرارًا بعدم منع الإجازات المرضية للعاملين بالقطاع الطبي والمدرسين المكلفين بأعمال لجان الثانوية العامة، إلا من خلال اللجنة الطبية العامة وشدد القرار على أن الإجازة لا تسري للطاقم الطبي إلا بعد اعتماد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي.

وأعدت هيئة التأمين الصحي، خطة التأمين الطبي لامتحانات الدور الأول للثانوية العامة والتي تنطلق يوم 21 يونيو الجاري، وتستهدف توفير الرعاية الصحية والوقائية للطلاب أثناء انعقاد اللجان.

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وقال الدكتور محمد ضاحى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى، إن تخصيص 560 سيارة إسعاف على كل لجان الامتحان لطلاب الثانوية العامة، مضيفا أنه تم تشكيل لجنة عليا فى انعقاد دائم مع المحافظات وهيئة الإسعاف والتعليم للاستعداد لامتحانات الثانوية العامة.

وأضاف أن هناك خطا ساخنا سيعلن قبل بدا الامتحان للإبلاغ عن أى حالات مرضية داخل اللجان، مطالبا من وصول الطالب إلى اللجنة بساعتين، متابعا أن فرق طبية توقع الكشف الطبى على الطلاب وقياس الحرارة وتتابع الطلاب قبل بداية امتحان الثانوية العامة.