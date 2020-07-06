شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة تتعاقد مع المستشفيات الجامعية بـ3 محافظات لتقديم الخدمات الطبية للعاملين بالوزارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة البيئة، إنه فى إطار اهتمام الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بتوفير الرعاية الصحية المناسبة للعاملين بالوزارة وكذلك توفير مهمات الوقاية الشخصية والمطهرات حفاظا علي سلامتهم من العدوى بفيروس كورونا المستجد ، وبشكل يتناسب مع احتياجات العاملين الصحية خلال الظروف الطارئة التى تمر بها البلاد ، فقد تم التعاقد مع المستشفيات الجامعية باسيوط وأسوان والفيوم لتقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية من جراحات وعيادات خارجية وغيرها من خدمات طبية للسادة العاملين بوزارة البيئة وذويهم والسادة المحالين على المعاش وأسر المتوفين.

وأوضحت وزيرة البيئة، فى بيان، أن المستشفيات الجامعية التى تم التعاقد معها وتقوم وفقا لبنود العقد بإستقبال الحالات الحرجة والطارئة التي تتطلب تدخلا عاجلاً. وكانت وزارة البيئة قد وقعت خلال الأيام الماضية بروتوكول تعاون مع مستشفيات جامعة عين شمس لتوفير رعاية صحية لائقة بالعاملين وكذلك تم التعاقد مع المستشفى الجامعى باسوان وجارى حاليا التعاقد مع مستشفى جامعة قناة السويس لخدمة العاملين بفروع محميات جنوب سيناء والبحر الأحمر ومستشفى المنصورة الجامعى ومستشفى طنطا الجامعى.

Advertisements

وكانت وزيرة البيئة، قد وجهت بتشكيل لجنة من العاملين بالوزارة لمتابعة الوضع الصحي لزملائهم المصابين بفيروس كورونا والتأكد من تحسنهم وتقديم الدعم النفسى والمعنوى وتخفيف العبء عن العاملين، والعمل على ارشاد المصابين بالاجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها فى العزل المنزلى، وتوفير التحاليل اللازمة والاشعة الصدرية وكذلك المسحة للحالات التى تحتاج الى ذلك ، وايضا توفير الرعاية الصحية المناسبة للمصابين من العاملين بالوزارة فى المستشفيات الجامعية التى تم التعاقد معها. ويأتي ذلك فى اطار حرص الدكتورة ياسمين فؤاد على توفير بيئة عمل داعمة وقائمة على التعاون بين موظفى وزارة البيئة ، مؤكدة أننا نعانى خلال الفتره الراهنة من ظرف طارئ يجب التكاتف والتعاون فيما بيننا لنتخطاه.

كما تتابع الوزيرة بشكل مستمر الإجراءات الخاصة بتأمين الوزارة والفروع الإقليمية التابعة لها والمحميات الطبيعية والعاملين بها من العدوى بفيروس كورونا المستجد. حيث تم توفير الكمامات والمطهرات لتوزيعها على العاملين بالوزارة والأجهزة التابعة لها والأفرع الإقليمية والمحميات الطبيعية .