شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة: الغردقة وشرم الشيخ تستقبلان 286 سائحا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في ضوء استئناف حركة السياحة الوافدة إلى مصر منذ أوائل يوليو الجارى؛ استقبلت اليوم الإثنين مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء ومدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر طائرتين قادمتين من دولتى أوكرانيا وسويسرا، على متنهما 286 سائحا، حيث استقبل مطار شرم الشيخ الدولي رحلة طيران قادمة من العاصمة الأوكرانية كييف على متنها 191 سائحا.

واستقبل مطار الغردقة الدولي رحلة طيران من مدينة زيورخ بسويسرا تقل على متنها 95 سائحا. وقد قامت المكاتب الداخلية للوزارة والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى بهاتين المحافظتين باستقبال هؤلاء السائحين بالورود وقدموا لهم بعض الهدايا التذكارية.

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جدير بالذكر أنه منذ بداية استئناف الحركة السياحية الوافدة الي مصر مع أوائل يوليو الجاري؛ استقبلت مدينة شرم الشيخ حوالي 12 رحلة طيران قادمة من دولتي أوكرانيا وبيلاروسيا، كما استقبلت مدينة الغردقة حوالي 7 رحلات طيران قادمة من دول أوكرانيا وبيلاروسيا وسويسرا؛ حيث بلغ عدد السائحين القادمين للمدينتين ما يقرب من 3000 سائح؛ من بينهم 11 سائح روسي، وسائح ألماني، وسائح بلجيكي. أصدر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار ونظيره اليوناني اهاريس ثيوشاريس (Harris Theocharis) بيانا مشتركا حول تبادل رعاية السياح الوافدين الي البلدين، وذلك فى إطار تعزيز أواصر التعاون في مجال السياحة وفي ظل علاقات الصداقة بين البلدين.

ويعتبر ذلك أولي ثمار تواصل الوزارة مع دول الاتحاد الأوروبي، حيث أنه يعد أول اتفاق بين مصر وإحدى دول الاتحاد الأوروبي حول استئناف السياحة الخارجية، فى ظل أهمية القطاع السياحي للبلدين وما يساهم به في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومصادر الدخل القومى.

وأوضح السفير ماجد مصلح المشرف العام على إدارة العلاقات الدولية والشئون الخارجية بوزارة السياحة والآثار أن البيان تضمن التأكيد على الاهتمام المشترك لاعادة استئناف الحركة السياحية والسفر بين البلدين للعمل أو للترفيه، واستئناف الحركة السياحية بين البلدين في اسرع وقت ممكن