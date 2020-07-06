شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة الثانوية الأزهرية: 4 حالات إغماء و 4 حالات غش و20 حالة تمزيق وشطب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الشيخ أحمد عبد العظيم، رئيس الإدارة المركزية لامتحانات الأزهر، إن امتحان مادة التوحيد للقسم الأدبى بالشهادة الثانوية، مر دون شكاوى من صعوبة بالامتحان أو وجود نقاط من خارج المنهج، مشددا على انه لم تسجل أى حالات كورونا منذ بدء الامتحانات بصفوف الطلاب حتى الآن .

وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى لمتابعة سير امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، أن لجان الرصد والمتابعة وغرفة عمليات الثانوية رصدت حالة غش بالمحمول، بالإضافة إلى 3 حالات غش ورقى، كما تم رصد 20 حالة إخلال بنظام الامتحان ما بين شطب وتمزيق ورق الأسئلة.

وتابع: أنه تم تسجيل 4 حالات إغماء وتم التعامل معها من خلال الأطباء المتواجدين باللجان، كما تم قبول عذر لعضوين باللجان نظرا لظروفهم المرضية.

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يذكر أن أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسى 2019/2020، من القسم الأدبى بنين 50602 وفتيات 34633 بإجمالى 85235 طالبًا بالقسم الأدبي، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمى بنين 25127 وفتيات 18029 بإجمالى 43156 طالبًا بالقسم العلمي، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طالبا، وبإجمالى عام 128495 طالبًا.

كما أن العدد الإجمالى للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بكافة المحافظات تضم كل منها عددًا من اللجان الفرعية الأخرى، وذلك لتحقيق التباعد الاجتماعى وحتى لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية بحد أقصى 12 طالبًا.

جدير بالذكر أنه تم تخصيص الأرقام 01223343001 و01118825385 للتواصل المباشر مع المسؤولين عن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عبر الواتس آب، وذلك على مدار الساعة، مع التأكيد على سرية الشكوى، والتنبيه على مقدمها أن يرسل ما يثبت هويته.