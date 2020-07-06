شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق المؤتمر العالمى لمكافحة الإرهاب بمشاركة جوتيريش وغادة والى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلق، منذ قليل، المؤتمر العالمى لمكافحة الإرهاب الذى تنظمه منظمة الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة ضمن أسبوع مكافحة الإرهاب الافتراضى فى الفترة من 6 إلى 10 يوليو، تحت شعار "التحديات الاستراتيجية والعملية لمكافحة الإرهاب فى بيئة وبائية عالمية".

وسيتناول المؤتمر خلال تسع ندوات عبر الإنترنت مناقشات تفاعلية تركز على أولويات مثل الإرهاب البيولوجى والإلكترونى، والتهديدات والاتجاهات عالية المخاطر، ومعالجة محنة ضحايا الإرهاب، وبرامج الأمم المتحدة الرئيسية لمكافحة الإرهاب، وحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، ومكافحة تمويل الإرهاب،

يشارك فى المؤتمر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش وجوزيب بوريل، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية وسياسة الأمن، نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي وريتشارد هاس، رئيس مجلس العلاقات الخارجية وقيس قبطانى، سفير تونس وممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة، رئيس لجنة مكافحة الإرهاب، والدكتورة غادة والى، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة وفابريزيو هوتشيلد دروموند ، رئيس التعاون الرقمي والمستشار الخاص للأمين العام وفلاديمير فورونكوف، وكيل الأمين العام لمكافحة الإرهاب، مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.