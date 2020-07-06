شكرا لقرائتكم خبر عن صرف معاشات يوليو بقيمة 656 مليونا و810 ألف جنيه من بنك ناصر خلال 5 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد عشماوى، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعى، إنه تزامنا مع قرار الدولة بصرف أصحاب المعاشات للدفعة الأولى من الفروق المالية المستحقة من العلاوات الخاصة التى من المقرر صرفها علي دفعات متساوية ربع سنوية بدأت فى أول يوليو الحالي ويتم صرف الدفعة الثانية أول أكتوبر المقبل والدفعة الثالثة أول يناير 2021 على أن تكون آخر دفعة صرف فى أول إبريل 2021، تم استمرار صرف معاشات شهر يوليو من فروع البنك المختلفة البالغ عددها 93 فرعاً منتشرة في كافة أنحاء الجمهورية هذا بجانب صرف العلاوة الدورية السنوية التي قررتها الحكومة لأصحاب المعاشات.

وأوضح عشماوى، أنه بناء على تعليمات نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة البنك تم بدء صرف معاشات يوليو خلال عطلة البنك بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو وانتهاء الميزانية منذ يوم الأربعاء الماضي مع التأكيد على تنويع وسائل الصرف لموجهة التكدس وتشجيعا على تعميق نظم المدفوعات الآلية من خلال الصرف من ماكينات الصراف الآلى سواء تخص البنك أو تخص البنوك الأخري بدون احتساب عمولات على عملاء البنك في حالة السحب من أى ماكينة صراف إلى تخص البنوك الأخرى حسب تعليمات البنك المركزي هذا بالاضافة الي السحب من خلال منافذ شركة فوري عن طريق كارت الـ ATM الخاص بالعميل.

Advertisements

وأشار عشماوى إلى أن إجمالى حركات الصرف بلغت 421 ألفا و58 حركة بقيمة إجمالية 656 مليونا و810 ألف جنيه تقريبا حيث تم في اليوم الأول القيام بمليون و235 ألف حركة تقريبا بمبلغ إجمالي 162مليونا و800 ألف جنيه تقريباً من خلال ماكينات الصراف الآلي كما تم خلال اليوم الثاني القيام بـ95 ألفا و574 حركة بقيمة 148مليونا و684 ألف جنيه تقريباً وتم في اليوم الثالث القيام بـ36 ألفا و775 حركة بقيمة 45 مليونا و769 ألف جنيه تقريباً وتم خلال اليوم الرابع القيام بـ33 ألفا و828 حركة بقيمة إجمالية 52 مليونا و60 ألف جنيه تقريباً كما تم خلال اليوم الخامس القيام بـ 131 ألف حركة بإجمالي قيمة 247 مليون جنيه و496 ألف جنيه تقريبا.

وأوضح عشماوي إنه تم إصدار تعليمات إلي جميع فروع البنك بتغذية كافة ماكينات الصراف الآلي بحدودها القصوى من النقدية باستمرار فضلا عن تعزيز الصرافين على الشبابيك، وحث المواطنين على الصرف من خلال فروع خدمة فوري، موضحاً ان البنك يسعى بكل قوة لعدم وجود تزاحم أمام وداخل البنك وتساعدنا مؤسسات المجتمع المدني وموظفي البنك، في ذلك خاصة أيام صرف المعاشات مع الحرص علي إتخاذ كافة القواعد والتدابير الإحترازية لحماية العملاء والحفاظ علي سلامتهم جميعا.