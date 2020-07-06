البيئة: التعاقد مع المستشفيات الجامعية بـ3 محافظات لتقديم الخدمات الطبية للعاملين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قالت وزارة البيئة، إنه تم التعاقد مع المستشفيات الجامعية بأسيوط وأسوان والفيوم لتقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية من جراحات وعيادات خارجية وغيرها من خدمات طبية للعاملين بوزارة البيئة وذويهم والمحالين على المعاش وأسر المتوفين.

وأوضحت الوزارة، في بيان، الاثنين، أن المستشفيات الجامعية التي تم التعاقد معها تقوم وفقا لبنود العقد باستقبال الحالات الحرجة والطارئة التي تتطلب تدخلا عاجلاً.

وكانت وزارة البيئة وقعت خلال الأيام الماضية بروتوكول تعاون مع مستشفيات جامعة عين شمس لتوفير رعاية صحية لائقة بالعاملين، فضلا عن التعاقد مع المستشفى الجامعي بأسوان وجارٍ حاليا التعاقد مع مستشفى جامعة قناة السويس لخدمة العاملين بفروع محميات جنوب سيناء والبحر الأحمر ومستشفى المنصورة الجامعي ومستشفى طنطا الجامعي.

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ووجهت الوزيرة، في وقت سابق، بتشكيل لجنة من العاملين بالوزارة لمتابعة الوضع الصحي للمصابين بفيروس كورونا والتأكد من تحسنهم وتقديم الدعم النفسي والمعنوي وتخفيف العبء عن العاملين، والعمل على إرشاد المصابين بالإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها في العزل المنزلي، وتوفير التحاليل اللازمة والآشعة الصدرية والمسحة للحالات التي تحتاج إلى ذلك.

كما وجهت بتوفير الرعاية الصحية المناسبة للمصابين من العاملين بالوزارة في المستشفيات الجامعية التي تم التعاقد معها.

ويأتي ذلك في إطار حرص الدكتورة ياسمين فؤاد على توفير بيئة عمل داعمة وقائمة على التعاون بين موظفي وزارة البيئة، مؤكدة: نعاني خلال الفترة الراهنة من ظرف طارئ يجب التكاتف والتعاون فيما بيننا لنتخطاه.

وتتابع الوزيرة بشكل مستمر الإجراءات الخاصة بتأمين الوزارة والفروع الإقليمية التابعة لها والمحميات الطبيعية والعاملين بها من العدوى بفيروس كورونا المستجد، حيث تم توفير الكمامات والمطهرات لتوزيعها على العاملين بالوزارة والأجهزة التابعة لها والأفرع الإقليمية والمحميات الطبيعية.