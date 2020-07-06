بسبب طائرة ورقية.. النيابة تأمر بدفن جثة طفل لقى مصرعه عقب سقوطه من سطح عقار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

أمرت نيابة المرج، بالتصريح بدفن جثة طفل لقى مصرعه، إثر سقوطه من أعلى سطح عقار، بأحد الشوارع بمنطقة عزبة النخل أثناء اللهو بطائرة ورقية، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات واستدعاء أهل المتوفى لسماع أقوالهم.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغًا من الأهالي بسقوط طفل من أعلى سطح عقار بالطابق العاشر بمنطقة عزبة النخل، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين سقوط طفل 13 سنة من أعلى سطح عقار وإصابته بإصابات خطيرة أثناء اللهو بطائرة ورقية، وتم نقله للمستشفى وتوفي متأثرًا بإصابته، وتم التحفظ على الجثة داخل المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم إجراء التحريات اللازمة للوقوف على ملابسات الحادث والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق التي أمرت بتشريح الجثة.