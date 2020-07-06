"زحمة الذروة المسائية".. خريطة الكثافات في محاور القاهرة والجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

رصدت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور برئاسة مساعد وزير الداخلية اللواء علاء متولي، كثافات مرورية في عدد من المحاور والطرق الرئيسية في القاهرة والجيزة خلال الذروة المسائية، اليوم الاثنين.

زحام مروري أعلى محور 26 يوليو اتجاه محور أحمد عرابي، وكثافات مرتفعة أعلى منطقة المنصورية حتى نفق فودافون.

Advertisements

في العاصمة، رصدت الغرفة تباطؤ بطريق الأوتوستراد من كوبري أكتوبر للقلعة، وبطريق صلاح سالم من مسجد الرحمن الرحيم لنفق الأزهر ومن كوبري أكتوبر للميرغني، وكورنيش النيل من الطريق الدائري للمعادي.

أمام عن الحالة المرورية أعلى الكباري الواصلة بين محافظتي القاهرة والجيزة، يُنصح بالابتعاد عن كوبري أكتوبر لوجود تكدس مروري من صلاح سالم لغمرة ومن المهندسين لرمسيس وأعلى كوبري 15 مايو في الاتجاهين.

بالانتقال إلى محاور محافظة الجيزة، رصدت غرفة العمليات كثافات معتادة بشارعي الهرم وفيصل وميدان الجيزة، الأمر نفسه بشارعي الجامعة والسودان.