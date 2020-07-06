أخبار مصر | تفاصيل مشروع تجميع وتصنيع مشتقات البلازما بمصر

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 6 يوليو 2020 06:21 مساءً - انت الان تقراء خبر تفاصيل مشروع تجميع وتصنيع مشتقات البلازما بمصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اجتمع مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يوم الأحد الماضي، مع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطب، لمتابعة آخر المستجدات بشأن ملف تجميع وتصنيع مشتقات البلازما.

وترصد "الخليج 365" في السطور التالية تفاصيل مشروع تجميع وتصنيع مشتقات البلازما:

دعم رئاسي:



وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الوزراء، بضرورة تنفيذ مشروع تجميع وتصنيع مشتقات البلازما في شهر ابريل الماضي، وفق لأعلى المواصفات القياسية العالمية. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الوزراء، بضرورة تنفيذ مشروع تجميع وتصنيع مشتقات البلازما في شهر ابريل الماضي، وفق لأعلى المواصفات القياسية العالمية. خطوات تنفيذ المشروع:



حددت الدولة عدد من خطوات تنفيذ المشروع، والتي تشمل تنظيم زيارات ميدانية لمراكز تجميع وتصنيع البلازما في عدد من الدول الخارجية ذات الخبرة والتكنولوجيا المتقدمة في هذا المجال، للاطلاع على التجهيزات المطلوبة لمراكز التجميع والتصنيع، كما تم توقيع وزارة الصحة والسكان على اتفاقية الشراكة مع أكبر شركة فرنسية، وتعتبر من أهم 5 شركات في العالم في المجال تصنيع مشتقات البلازما. وتمكن هذه الاتفاقية مصر من تصنيع مشتقات البلازما، بعد أن كانت تستوردها، وبالتالي تساهم في إنشاء أول مصنع في أفريقيا والشرق الأوسط لإنتاج مشتقات البلازما في مصر، كما يتم استقدام من الخبراء الدوليين المتخصصين في هذا المجال للاستفادة من خبراتهم في وضع الخطوط العريضة للمشروع على أرض الواقع. Advertisements مراحل إنشاء المصنع:



وأعلنت الدكتورة هالة زايد، أن إنشاء المصنع يكون على مرحلتين، الأولى هي وجود مراكز لتجميع البلازما بمواصفات عالمية، وقد تم انشاء 12 مركزيا حاليا، وقد تم اعتمادها من منظمة الصحة العالمية، التي تقوم بعملية التفتيش. وأعلنت الدكتورة هالة زايد، أن إنشاء المصنع يكون على مرحلتين، الأولى هي وجود مراكز لتجميع البلازما بمواصفات عالمية، وقد تم انشاء 12 مركزيا حاليا، وقد تم اعتمادها من منظمة الصحة العالمية، التي تقوم بعملية التفتيش. اما مرحلة الثانية هي التجميع يتم تصنيع البلازما في أحد المصانع العاملة في المجال، لترجع مرة أخرى مستحضر تام الصنع، وهو ما يتطلب قيام الشركة المصنعة للبلازما بالتفتيش على المراكز والموافقة عليها. إنقاذ حياة المصريين:



تساعد البلازما في انقاذ العديد من الأرواح، حيث يعاني نسبة كبيرة من المصريين من سيولة في الدم قبل التدخلات الجراحية، ومرضى بالكبد والتليف ومضاعفاته.



وقد ارتفع سعر البلازما حاليا بسبب جائحة كورونا، بالإضافة الي عدم توافرها في السوق وانتشار المغشوش منها، لكن وجود مصنع وطني بمواصفات عالمية لإنتاجها سوف يساهم في انقاذ حياة المواطنين.

