أخبار مصر | صرف 656 مليون و810 ألف جنيه معاشات من بنك ناصر خلال 5 أيام

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 6 يوليو 2020 06:21 مساءً - انت الان تقراء خبر صرف 656 مليون و810 ألف جنيه معاشات من بنك ناصر خلال 5 أيام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الإجتماعي، إنه تزامنا مع قرار الدولة بصرف أصحاب المعاشات للدفعة الأولي من الفروق المالية المستحقة من العلاوات الخاصة التي من المقرر صرفها علي دفعات متساوية ربع سنوية بدأت في أول يوليو الحالي ويتم صرف الدفعة الثانية أول أكتوبر المقبل والدفعة الثالثة أول يناير 2021، علي أن تكون آخر دفعة صرف في أول أبريل 2021 تم إستمرار صرف معاشات شهر يوليو من فروع البنك المختلفة البالغ عددها 93 فرعًا منتشرة في كافة أنحاء الجمهورية هذا بجانب صرف العلاوة الدورية السنوية التي قررتها الحكومة لأصحاب المعاشات.

وأوضح عشماوي أنه بناء علي تعليمات نيفين القباج وزير التضامن الإجتماعي ورئيس مجلس إدارة البنك، تم بدء صرف معاشات يوليو خلال عطلة البنك بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو وانتهاء الميزانية منذ يوم الأربعاء الماضي مع التأكيد علي تنويع وسائل الصرف لموجهة التكدس وتشجيعا علي تعميق نظم المدفوعات الآلية من خلال الصرف من ماكينات الصراف الآلى سواء تخص البنك أو تخص البنوك الأخري بدون إحتساب عمولات على عملاء البنك في حالة السحب من أى ماكينة صراف إلى تخص البنوك الأخرى حسب تعليمات البنك المركزي هذا بالاضافة الي السحب من خلال منافذ شركة فوري عن طريق كارت الـ ATM الخاص بالعميل.

وأفاد عشماوي أن إجمالي حركات الصرف بلغت 421 ألف و58 حركة بقيمة إجمالية 656مليون و810 ألف جنيه تقريبا، حيث تم في اليوم الاول القيام بمليون و235 ألف حركة تقريبا بمبلغ إجمالي 162مليون و800 ألف جنيه تقريبًا من خلال ماكينات الصراف الآلي، كما تم خلال اليوم الثاني القيام ب 95 ألف و574حركة بقيمة 148مليون و684 ألف جنيه تقريبًا، وتم في اليوم الثالث القيام ب 36الف و775حركة بقيمة 45مليون و769الف جنية تقريبًا، وتم خلال اليوم الرابع القيام ب 33 ألف و828حركة بقيمة إجمالية 52مليون و60الف جنية تقريبًا، كما تم خلال اليوم الخامس القيام ب131 ألف حركة بإجمالي قيمة 247مليون جنيه و496 ألف جنيه تقريبا.

وأوضح عشماوي أنه تم إصدار تعليمات إلي جميع فروع البنك بتغذية كافة ماكينات الصراف الآلي بحدودها القصوى من النقدية باستمرار فضلا عن تعزيز الصرافين على الشبابيك، وحث المواطنين علي الصرف من خلال فروع خدمة فوري، موضحًا أن البنك يسعى بكل قوة لعدم وجود تزاحم أمام وداخل البنك وتساعدنا مؤسسات المجتمع المدني وموظفي البنك، في ذلك خاصة أيام صرف المعاشات مع الحرص علي إتخاذ كافة القواعد والتدابير الإحترازية لحماية العملاء والحفاظ علي سلامتهم جميعا.