شكرا لقرائتكم خبر عن «النواب» يوافق نهائيًا على تعديلات «القوات المسلحة» و«الأمن القومي» و«الدفاع الشعبي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس النواب نهائيا وبأغلبية الثلثين على 3 مشروعات قوانين خاصة بالقوات المسلحة، وهى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، والقانون رقم 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شؤون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة، والقانون رقم 20 لسنة 2014 بإنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لســنة 2014 مجلس الأمن القومي، ومشروع قانون منظمات الدفاع الشعبى، وقانون التربية العسكرية بمرحلتى الثانوى والجامعة.

وقال النائب إسماعيل نصر الدين إن «مناقشة أي قانون له صلة بقواتنا المسلحة علينا أن نكون سعداء وفخورين أن لدينا قوات مسلحة مصرية وطنية خالصة تدافع عن تراب الوطن وحقوقه وجبهته الداخلية والخارجية».

وأضاف «نصر الدين»: «نحن نوافق عليه لأنه يصب في مصلحة الأمن القومي المصري والشعب المصري وطموحاته وأماله، وقواتنا المسلحة مدرسة الوطنية المصرية».

وأشار النائب محمد الغول إلى أن «المؤسسة العسكرية هي حائط الصد في مثل هذا الظرف التي تمر به البلاد، وحان الوقت لاصطفاف كل أطياف الشعب حول قيادته السياسية والقوات المسلحة، ونحن على اتم استعداد لتقديم الغالي والنفيس».

وقال النائب مصطفى بكري إن «قرار 3 يوليو 2013 يجعلنا جميعاً عند مستوى المسؤولية والثقة الكاملة في قواتنا المسلحة، فيما تقترحه من تعديلات من الأمور المهمة والعاجلة، في مسألة العمل السياسي، فوجود إطار محدد لكل من يطرح نفسه للترشح مسألة مهمة».

وأضاف «بكري» أن «حماية الجيش للأمن القومي هي ثابت من الثوابت المهمة، وهي رسالة لكل من يهمه الأمر». وعلق الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، قائلا: «إن التعديلات هي ترجمة للمادة 200 من الدستور، وبالتالي هي استحقاق دستوري».

وعقب الموافقة على القوانين، قال اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع: «أنا احضر للمجلس منذ عام 1988 ولكن ما رأيته اليوم من النواب هو مظاهرة حب وتقدير للقوات المسلحة، يفرض علينا إلتزام تجاه الوطن لأننا لم نرى أي اعتراض على مشروعات القوانين».

وأضاف: «انقل لكم تهنئة القائد العام للقوات المسلحة بثورة 30 يونيو المجيدة التي رسخت مؤسسات الدولة ولمصر الحديثة، وأنقل لكم شكر جمع أفراد ضباط القوات المسلحة على ما بذله المجلس خلال فصل تشريعى قارب على الانتهاء».

وتابع: «أؤكد أن القوات المسلحة ستستمر وستظل دوما درعا لحماية الوطن وسيفا لمن يفكر في المساس بالأمن القومي في كافة المجالات والاتجاهات، فالجيش ابن الشعب وملكا له وهو حامل تقاليد تاريخه العريق وصاحب البطولات والتضحيات ولم ينقلب على أهله يوما ما وهو ملاذا للجميع ورصيدا للقومية العربية ونهلك به أعداء الله والوطن».

وعلق الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، قائلا: «نبادلكم حبا بحب وأنتم مدرسة الوطنية المصرية، والمجلس به معارضة ورأى آخر ولكن فما يتعلق بالقوات المسلحة فالكل على قلب رجل واحد معارضة وأغلبية».

وينص مشروع القانون الخاص بترقية الضباط على عدم جواز ترشح الضباط سواء الموجودين بالخدمة أو من انتهت خدمتهم بالقوات المسلحة لانتخابات رئاسة الجمهورية أو المجالس النيابية أو المحلية إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

ويحظر القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة في المادة 103 منه على الضباط إبداء الآراء السياسية أو الحزبية أو الاشتغال بالسياسية أو الانتماء إلى الأحزاب أو الهيئات أو الجمعيات أو المنظمات ذات المبادئ أو الميول السياسية كما يحظر على الضباط الاشتراك في تنظيم اجتماعات حزبية أو دعايات انتخابية.

وحسب المذكرة الإيضاحية، فنظراً للتطور التكنولوجى في منظومة العمل بالقوات المسلحة بما يناسب طبيعة الحرب الحديثة، استلزم الأمر وضع ضوابط محددة على أفرادها بعد انتهاء خدمتهم بشأن ممارسة المعلومات التي اتصل علمهم بها أثناء الخدمة.

ووافق مجلس النواب على إضافة فقرتين جديدتين للمادة 103 تقضى بعدم جواز الترشح للضباط سواء الموجودين بالخدمة أو من انتهت خدمتهم بالقوات المسلحة لانتخابات رئاسة الجمهورية أو المجالس النيابية أو المحلية إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ولصاحب الشأن الطعن على قرار المجلس المشار إليه أمام اللجنة القضائية العليا لضباط القوات المسلحة وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 71 لسنة 1975 الخاص بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة، على أن يكون ذلك خلال 30 يوماً من تاريخ إعلان صاحب الشأن به ويكون قرارها في الطعن نهائيا.

ولا يجوز الطعن في قرارات اللجنة أو المطالبة بإلغائها بأى وجه من الوجوه أمام أية هيئة أو جهة أخرى.

وفى ضوء تعديل المادة (200) من الدستور المتعلقة بالقوات المسلحة والمادة (234) المتعلقة بتعيين وزير الدفاع، جاء تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شؤون الدفاع وعلى القوات المسلحة، في مادته الثانية مكرراً لتتضمن مهمة القوات المسلحة بما يتوافق مع المادة 200 من الدستور.

ونصت المادة الثانية مكررا من مشروع القانون، على أن القوات المسلحة ملك الشعب مهمتها حماية الوطن والحفاظ على أمنة وسلامة أراضيه وصون وحدته وأمنه القومى من أي مخاطر تهدده، ورعاية مصالحه الاستراتيجية، وصون الدستور وحماية الديمقراطية، والحفاظ على المقومات الاساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الافراد، والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات، ويحظر على أي أفراد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.

وحسب المادة، يكون للقوات المسلحة لممارسة هذه الاختصاصات كافة الصلاحيات اللازمة على الاخص إبداء الرأى في طلب التعديلات الدستورية، إبداء الرأى في مشروعات القوانين المتعلقة بالحقوق السياسية وانتخابات رئاسة الجمهورية والمجالس النيابية والمحلية بما يُحافظ على المقومات الاساسية للدولة ومدنيتها وحقوق وحريات الافراد، وكذا إبداء الرأى في مشروعات القوانين المرتبطة بالأمن القومى.

وقضت المادة الرابعة مكرراً في فقرتها الثالثة، بأن يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها رئيس الجمهورية.

وتناول التعديل بعض أحكام القانون رقم 20 لسنة 2014 بإنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، حيث تم تعديل المادة الأولى منه الخاصة بتشكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة بما يتماشى مع المهام التي تكلف بها القوات المسلحة في مجابهة التحديات والمخاطر والتهديدات التي تتعرض لها البلاد مع إضافة فقرة لهذه المادة تجيز لرئيس جمهورية مصر العربية القائد الأعلى للقوات المسلحة ضم أعضاء للمجلس من قيادات القوات المسلحة وفقا للحاجة، كما تم تعديل البنود 1، 16، 17 من المادة الرابعة من القانون لتتوافق مع مهام القوات المسلحة في الدستور.

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ويتكون مشروع قانون مجلس الأمن القومى من مادة واحدة بخلاف مادة النشر، وهي المادة الرابعة مكرر وتنص على: «في الأحوال التي تتعرض فيها الدولة ومدنيتها وصون دستورها وأمن البلاد وسلامة أراضيها والنظام الجمهوري والمقومات الأساسية للمجتمع ووحدته الوطنية لخطر داهم يجتمع المجلس مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة في اجتماع مشترك برئاسة رئيس الجمهورية لاتخاذ تدابير وآليات عاجلة لمواجهة ذلك.

ويدعو رئيس الجمهرية المجلس بتشكيليه للانعقاد في الأحوال المشار إليها أو بناء على طلب نصف عدد الأعضاء بالتشكيل المشترك. ويدعي لحضور الاجتماع المشترك كل من نائب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشيوخ ومن يحدده رئيس الجمهورية من رؤساء الجمهورية السابقين.

وتكون مداولات المجلسين بالتشكيل السابق سرية وتصدر قراراته بأغلبية الأصوات وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. وتكون القرارات الصادرة بهذا التشكيل نافذة بذاتها وملزمة للكافة ولجميع سلطات الدولة.

المادة الرابعة مكرر (أ):

دون الإخلال بالمسؤولية الجنائية، يشكل بموجب قرار من رئيس المجلس لجنة ثلاثية من أعضاء المجلس بتشكيليه للتحقيق في ارتكاب أحد أعضاء المجلسين مخالفة أو أكثر من المخالفات الأتية:

1- ارتكاب عمل من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية أو النظام الجمهوري أو الإخلال بالديمقراطية أو الإضرار بمصلحة البلاد أو التهاون فيها.

2- إفشاء أسرار اجتماعات المجلس أو أي أسرار تتعلق بسلطات الدولة وأمنها القومي.

3- التدخل الضار بالمصلحة العامة في أعمال سلطة من سلطات الدولة.

ويصدر رئيس المجلس أو ثلث عدد الأعضاء قرار الإحالة إلى اللجنة وتعرض نتيجة التحقيق على المجلس بتشكيليه للنظر في توقيع أحد العقوبات الأتية:

1- الحرمان من حضور عدد معين من الجلسات.

2- الحرمان من رئاسة أو عضوية مجالس إدارات الهيئات العامة أو الشركات التي للدولة نسبة تزيد عن 25% فيها.

3- إسقاط العضوية.

4- الحرمان من الإنتماء إلى أي حزب سياسي لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور القرار.

5- الحرمان من تولي الوظائف أو المناصب العامة القيادية لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور القرار.