شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة ثاني سائق بـ«إسعاف الدقهلية» متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت اللجنة النقابية للعاملين بإسعاف الدقهلية، اليوم الإثنين، وفاة ثاني سائق بالإسعاف متاثرا بإصابته بكورونا.

نعت اللجنة النقابية السائق وليد عبدالباسط، 35 سنة، من العاملين بإسعاف ميت غمر، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد بمستشفى العزل.

وقالت اللجنة أن السائق أصيب منذ حوالي أسبوعين بكورونا أثناء عمله وتم نقله إلى مستشفى العزل بتمي الأمديد، وساءت حالته حتى وافته المنية.

يذكر أن هذا هو السائق الثاني من ضحايا فيروس كورونا بإسعاف الدقهلية بعد وفاة «السائق أحمد مجدي» الأسبوع الماضي.

وأعلن العاملون بالإسعاف أنه سيتم تشييع جنازة وليد عبدالباسط بقرية كفر الشراقوة التابعة لمركز أجا، اليوم، بعد انتهاء إجراءات الدفن.

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