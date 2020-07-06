شكرا لقرائتكم خبر عن تعافى سيدة معمرة من مستشفى عزل المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مستشفى مطاي للعزل بالمنيا، برئاسة الدكتور أشرف يعقوب، مدير المستشفى، اليوم الاثنين، خروج وتعافي من فيروس كورونا لسيدة تبلغ من العمر ١٠٧ عام.

وقال مصدر طبي، إن الحالة تم حجزها بالمستشفى يوم ٢٥ يونيو الماضي، وتم التعامل مع الحالة حتى أنعم الله عليها بالشفاء وخرجت من المستشفى، اليوم ٦ يوليو.