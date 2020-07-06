شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحفيين» تجري قرعة علنية «أون لاين» لشقق الإسكان الاجتماعي السبت المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت لجنة الإسكان بنقابة الصحفيين، برئاسة محمد سعد عبدالحفيظ، إجراء قرعة علنية «أونلاين» على وحدات الإسكان الاجتماعي.

وأوضحت اللجنة أنها ستجري القرعة «أون لاين»، السبت المقبل، الساعة الواحدة ظهرًا، وذلك على الزملاء الذين تقدموا لحجزها في يناير الماضي.

وأضافت لجنة الإسكان، أن القرعة تجرى أونلاين في حضور نقيب الصحفيين ضياء رشوان، ورئيس لجنة الإسكان محمد سعد عبدالحفيظ، وأعضاء مجلس النقابة.

وأوضحت اللجنة أن إجراءات القرعة ستنقل على صفحة لجنة الإسكان على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» حتى تكون متاحة أمام الجميع.