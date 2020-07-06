شكرا لقرائتكم خبر عن 555 مليون جنيه لرفع كفاءة شبكات الكهرباء في القاهرة وعدد من المدن الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

خصصت وزارة الكهرباء، ٥٥٥ مليون جنيه، لرفع كفاءة شبكة الكهرباء فى القاهرة وعدد من مدن القليوبية وعدد من المدن الجديدة منها القاهرة الجديدة والعبور، خلال العام المالى الجديد، وذلك فى إطار تنفيذ مشروعات تدعيم شبكة الكهرباء على مستوى الجمهورية.

وقال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الوزارة مستمرة فى جهود رفع كفاءة الشبكة الكهربائية لضمان استمرار التغذية الكهربائية طبقاً لأعلى معايير الجودة من حيث تقليل فترات انقطاع التيار وكذلك الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمشتركين ولمواجهة الزيادة المستمرة فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة فى أنماط الاستهلاك.

وأشار الوزير إلى أنه تم تنفيذ عدد من مشروعات تحديث شبكات الكهرباء فى نطاق شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء بتكلفة ٤٥٠ مليون جنيه، والتى تضم شمال وجنوب القاهرة ومدينة القاهرة الجديدة وجزء من محافظة القليوبية منها مدينة العبور والخانكة وشبرا الخيمة والقناطر وبهتيم.

من جهته، قال المهندس حسام عفيفى، رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، إنه تم تنفيذ الخطة الاستثمارية للشركة وشملت تنفيذ عدد من مشروعات التوسعات فى الشبكة منها إطلاق التيار لعدد من المهمات تضمنت 6 موزعات كل منها و117 غرف محولات بسعة إجمالية (107500) ك.ف.أ ، و91 لوحة جهد متوسط و114 لوحة جهد منخفض، ومد 237.971 كم كابلات جهد متوسط، و116.454 كم كابلات جهد منخفض، إلى جانب مشروعات تدعيم الشبكة تم تجديد جزء كبير من مهمات الكهرباء القديمة شملت استبدال 5 موزعات و190 محول توزيع و66 لوحة جهد متوسط و98 لوحة جهد منخفض و88.634 كم كابلات جهد متوسط و91.457 كم كابلات جهد منخفض.

وأضاف أن هذه التدعيمات لمهمات الكهرباء ساهمت فى تحسين مستوى الخدمة للمواطنين وتقليل عدد وفترات الأعطال.

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