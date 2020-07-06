شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد: استمرار العمل في تطوير محور الثلاثيني الرئيسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، أعمال المرحلة الثانية لتطوير وتوسعة محور سعد زغلول (الثلاثيني) في القطاع الغربي الواقع في نطاق حي الشرق بدءًا من تقاطع محمد علي، وحتى ميدان المنشية.

يأتي ذلك في إطار خطة تطوير وتوسعة المحاور المرورية الرئيسية الجارية حاليًا بالمحافظه، وتتضمن الأعمال التي تشرف عليها مديرية الطرق بالمحافظة توسعة المحور من الجانبين والرصف والتجميل ونشر بالوعات الأمطار وأعمدة الإضاءة العامة.

وأكد «الغضبان» أن أعمال التطوير تستهدف استيعاب الحركة المرورية الكثيفة بقطاعات محور الثلاثيني الواقعة في نطاق حي الشرق، والتي تضم مجموعة من المحلات التجارية والصيدليات والمطاعم والمدرسة اليونانية وصولا لميدان المنشية التي انتهت أعمال تطويره.

وأضاف أن محور الثلاثيني سيتكامل بعد التطوير مع المحاور المحيطة، ومن بينها محمد علي ومصطفى كامل، وصلاح سالم، التي انتهت أعمال تطويرها بالفعل، وسيعمل كالعادة بالتوازي مع محور أوجينا لنقل حركة المشاة والمركبات بين أحياء بورسعيد المختلفة.

أعمال المرحله الثانية لتطوير وتوسعة محور سعد زغلول «الثلاثينى» ببورسعيد

أعمال المرحله الثانية لتطوير وتوسعة محور سعد زغلول «الثلاثينى» ببورسعيد

أعمال المرحله الثانية لتطوير وتوسعة محور سعد زغلول «الثلاثينى» ببورسعيد