شكرا لقرائتكم خبر عن «الناس بتسألنا ليه سايبين الفنان فلان مبيدفعش».. «النواب» يوافق على ضم الضرائب العقارية لـ«الإجراءات الضريبية الموحد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على ضم الضرائب العقارية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، وذلك بعد اقتراح النائبة ميرفت ألكسان، عضو اللجنة خلال اجتماعها اليوم الإثنين، إضافة مادة جديدة مُستحدثة تحمل رقم 84 بنهاية مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد تسمح بضم الضرائب العقارية لمشروع القانون بمجرد الانتهاء من تطوير وميكنة منظومة الضرائب العقارية.

ووافق أعضاء اللجنة بالإجماع على المقترح، وتنص المادة التي اقترحتها النائبة على: «تسري أحكام هذا القانون على الضرائب التي تُطلقها مصلحة الضرائب العقارية فيما لا يتعارض مع أحكام هذه القوانين، وذلك بقرار من مجلس الوزراء بعد عرض الوزير عند الانتهاء من تطوير المنظومة وميكنتها».

و أيدت النائبة سهير الحادي، عضو اللجنة، مقترح ألكسان، لافتة إلى أن وزير المالية كان قد سبق ووعد لجنة الخطة والموازنة بإضافة مادة انتقالية لنص مشروع القانون تسمح بضم الضرائب العقارية للقانون بعد تطويرها وميكنتها، مُطالبة بوضع سقف زمني للانتهاء من تطوير المنظومة وميكنتها.

وعلق الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة قائلا :«هناك صعوبة في تحقيقه ولا يعلم أحد موعد الانتهاء من تطوير المنظومة».

فيما أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، على ضرورة الإسراع في تطوير وميكنة منظومة الضرائب العقارية وضمها لقانون الإجراءات الضريبية المُوحد، وأيده الرأي النائب إبراهيم نظير، عضو اللجنة، مشيرا إلى أن استبعاد موظفو الضرائب العقارية من هذا المشروع بقانون قد يعكس لديهم شعور بالتهميش.

و وافقت اللجنة، على نص المادة (83) من مشروع قانون الإجراءات الضريبية المُوحد، والتى تُجيز لمصلحة الضرائب بنشر قوائم بأسماء الممولين أو المكلفين الذين صدرت ضدهم أحكام باتة بعقوبة سالبة للحرية في إحدى جرائم التهرب الضريبي، على أن يتم في جريدتين على الأقل من الجرائد واسعة الانتشار.

وأوضح الدكتور رمضان صديق، مستشار وزير المالية للشؤون الضريبية، أن الهدف من هذه المادة هو الردع، مُشيرا إلى أن هناك قيد على المصلحة في الإعلان عن أسماء من صدر ضدهم أحكام قضائية نهائية وباتة وهو قيد السرية، لافتا إلى أن هذه المادة ربما تحمل رسالة معنوية فقط تعكس حرص الدولة والحكومة على المصلحة العامة فقط دون التستر على أي متهرب.

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وشدد على أن هذا المبدأ ليس بدعة، وأن هناك العديد من الدول تطبقه منها الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا، لافتا إلى أن الولايات المتحدة تُصدر سنويا قائمة بأسماء من صدر بحقهم أحكام نهائية وباتة في جرائم التهرب الضريبي، قائلا: «هي ليست بدعة وإحنا اتأخرنا فيها».

وضرب الدكتور رمضان صديق، مستشار وزير المالية للشؤون الضريبية، مثالا لأعضاء لجنة الخطة والموازنة، قائلا: «الناس ممكن تسألنا انتوا ليه سايبين الفنان فلان مبيدفعش ضرائب ومتهرب، وممكن يكون الفنان دا مثلا عليه أكتر من 20 قضية، لكن المصلحة لا تملك الإعلان عن الأسماء لقيد السرية».