شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار الزحام أمام البنوك و«البريد» بالإسكندرية لصرف العلاوات والمعاشات (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت البنوك ومكاتب البريد بمناطق متعددة من محافظة الإسكندرية، اليوم الاثنين، زحامًا شديدًا من المواطنين، وذلك لليوم الثاني على التوالي.

ورصدت «المصري اليوم» تكدس المواطنين أمام أفرع عدد من البنوك بشارع أبي قير ومنطقة المنشية خاصة البنك الأهلي وبنك ناصر الاجتماعي.

وعلى الرغم من قيام البنوك بإخراج مقاعد للعملاء بالشارع على مسافات متباعدة للجلوس عليها انتظارًا للدور أمام ماكينات الصراف الآلي إلا أنها لم تكن كافية، ولم تمنع التكدس والطوابير الطويلة.

وأرجع بعض المواطنين من عملاء البنوك لـ«المصري اليوم» سبب الزحام هو بطء أنظمة تشغيل ماكينات الصراف الآلي بسبب الضغط الشديد من أصحاب المعاشات فضلا عن صرف رواتب لعض الموظفين بشركات القطاع الخاص.

وفي ذات السياق، شهدت مكاتب البريد زحامًا شديدًا وطوابير طويلة من المواطنين بسبب صرف الرواتب والمعاشات وسط محاولات بفرض النظام والتباعد كإجراء احترازي من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد ١٩».

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زحام أمام مكاتب البريد والبنوك لصرف المعاشات بالإسكندرية

زحام أمام مكاتب البريد والبنوك لصرف المعاشات بالإسكندرية

زحام أمام مكاتب البريد والبنوك لصرف المعاشات بالإسكندرية

زحام أمام مكاتب البريد والبنوك لصرف المعاشات بالإسكندرية

زحام أمام مكاتب البريد والبنوك لصرف المعاشات بالإسكندرية

زحام أمام مكاتب البريد والبنوك لصرف المعاشات بالإسكندرية