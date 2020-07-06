شكرا لقرائتكم خبر عن «الطيران المدني»: تسيير 113 رحلة تُقل 12 ألف و114 راكبًا بمطار القاهرة الخميس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف مصدر مسؤول بوزارة الطيران المدني، أن مطار القاهرة الدولي يسيّر يوم الخميس 113 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل 12 ألفًا و114 مسافرًا، ومن المنتظر أنَّ تغادر المطار 58 رحلة إلى عدة جهات «أوربية- عربية- أسيوية- أفريقية»، تقل على متنها 5 آلاف و218 راكبًا من جنسيات مختلفة .

وأضاف المصدر لـ «المصري اليوم»، أنَّ صالات الوصول بمطار القاهرة ستستقبل خلال الـ24 ساعة المقبلة 55 رحلة تقل على متنها 6 آلاف و796 راكبًا من عدة دول أجنبية وعربية.

وتابع المصدر، أنَّ الرحلات تسيّرها عدة شركات مختلفة وتشمل رحلات طيران لشركات دولية عربية والناقل الوطني «مصر للطيران»، إضافة لشركات مصرية خاصة، إلى جانب بعض من الرحلات الخاصة.

وأكّد المصدر، أنَّه يتمّ الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، كما يتمّ مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.